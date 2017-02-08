خلال 20 دقيقة.. حادثان يتسببان بوفاة 5 أشخاص وإصابة 13 بالدوادمي

تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة ونقل الإصابات للمنشآت الطبية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب اثنان آخران بإصابات متوسطة، وذلك في حادث تصادم وقع لعائلة شرق الدوادمي باتجاه الشرق، وبعد مضي 20 دقيقة وقع حادث آخر وقع في تقاطع شارع العليا مع خريص لباص عمالة نتج منه إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة.



وتفصيلاً، فقد صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 9:46 مساء، يفيد بوجود حادث تصادم لعائلة بعد الدوادمي باتجاه الشرق، حيث تم توجيه 7 فرق إسعافية وبعد وصول أول فرقة إسعافية اتضح وجود 5 حالات وفاة وإصابتين متوسطتين.



بينما كان الحادث الآخر تقاطع شارع العليا مع خريص لباص عمالة في الساعة 10:06 وتم توجيه 5 فرق إسعافية وفرقتي استجابة متقدمة وعند مباشرة أول فرقة اتضح وجود 11 إصابة ما بين متوسطة وطفيفة.



وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة ونقل الإصابات للمنشآت الطبية المناسبة لوضع الإصابة.



