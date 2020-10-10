وقال المتحدث الرسمي للمركز إبراهيم الرشيد: "‏نظرًا لوجود خلل تقني في موقع قياس فإننا نعتذر للمستفيدين لإيقاف التسجيل مؤقتًا، ونود أن نطمئن الجميع بأن التسجيل سيتاح خلال الـ24 ساعة القادمة".

تسبَّب خلل تقني في إيقاف التسجيل في موقع المركز الوطني للقياس "قياس".

خلل تقني يوقف التسجيل في "قياس".. والرشيد يطمئن: سيتاح بعد 24 ساعة عبدالله البرقاوي سبق 2017-10-08 تسبَّب خلل تقني في إيقاف التسجيل في موقع المركز الوطني للقياس "قياس".

وقال المتحدث الرسمي للمركز إبراهيم الرشيد: "‏نظرًا لوجود خلل تقني في موقع قياس فإننا نعتذر للمستفيدين لإيقاف التسجيل مؤقتًا، ونود أن نطمئن الجميع بأن التسجيل سيتاح خلال الـ24 ساعة القادمة".



08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439 09:53 PM

خلل تقني يوقف التسجيل في "قياس".. والرشيد يطمئن: سيتاح بعد 24 ساعة





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تسبَّب خلل تقني في إيقاف التسجيل في موقع المركز الوطني للقياس "قياس".



وقال المتحدث الرسمي للمركز إبراهيم الرشيد: "‏نظرًا لوجود خلل تقني في موقع قياس فإننا نعتذر للمستفيدين لإيقاف التسجيل مؤقتًا، ونود أن نطمئن الجميع بأن التسجيل سيتاح خلال الـ24 ساعة القادمة".

