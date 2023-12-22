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خلل في باب طائرة يعيدها لمطار هيثرو بعد 4 ساعات من إقلاعها

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية متجهة من لندن لكوالالمبور إلى مطار هيثرو بعد ساعات من إقلاعها بسبب خلل فني في أحد أبوابها.

 

وفي تحذير للمسافرين على موقعها الإلكتروني قالت الشركة: إن الرحلة "إم.إتش1" التي أقلعت من مطار هيثرو ليل الأربعاء، "عانت من خلل فني في أحد أبواب طائرتها من طراز إيرباص إيه 380 خلال تحليقها فوق ألمانيا".

 

ووفق "رويترز" أضافت الخطوط الماليزية أن الأصوات والذبذبات الصادرة من الباب لم تمثّل تهديداً وشيكاً؛ مشيرة إلى أن قائد الطائرة قرر العودة إلى مطار هيثرو حرصاً على سلامة الركاب، وقالت الشركة: إن الفريق الهندسي وفريقاً فنياً تابعاً لشركة "إيرباص" سيُقَيّمان حالة الطائرة وهي من طراز إيه 380- 800.

 

وقال موقع "فلايت ريدر" المختص بمتابعة الرحلات الجوية في تغريدة على موقع "تويتر": إن الرحلة إم.إتش1 عادت إلى هيثرو بعد أربع ساعات من إقلاعها.

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خلل في باب طائرة يعيدها لمطار هيثرو بعد 4 ساعات من إقلاعها
سبق

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية متجهة من لندن لكوالالمبور إلى مطار هيثرو بعد ساعات من إقلاعها بسبب خلل فني في أحد أبوابها.

 

وفي تحذير للمسافرين على موقعها الإلكتروني قالت الشركة: إن الرحلة "إم.إتش1" التي أقلعت من مطار هيثرو ليل الأربعاء، "عانت من خلل فني في أحد أبواب طائرتها من طراز إيرباص إيه 380 خلال تحليقها فوق ألمانيا".

 

ووفق "رويترز" أضافت الخطوط الماليزية أن الأصوات والذبذبات الصادرة من الباب لم تمثّل تهديداً وشيكاً؛ مشيرة إلى أن قائد الطائرة قرر العودة إلى مطار هيثرو حرصاً على سلامة الركاب، وقالت الشركة: إن الفريق الهندسي وفريقاً فنياً تابعاً لشركة "إيرباص" سيُقَيّمان حالة الطائرة وهي من طراز إيه 380- 800.

 

وقال موقع "فلايت ريدر" المختص بمتابعة الرحلات الجوية في تغريدة على موقع "تويتر": إن الرحلة إم.إتش1 عادت إلى هيثرو بعد أربع ساعات من إقلاعها.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:16 AM

خلل في باب طائرة يعيدها لمطار هيثرو بعد 4 ساعات من إقلاعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية متجهة من لندن لكوالالمبور إلى مطار هيثرو بعد ساعات من إقلاعها بسبب خلل فني في أحد أبوابها.

 

وفي تحذير للمسافرين على موقعها الإلكتروني قالت الشركة: إن الرحلة "إم.إتش1" التي أقلعت من مطار هيثرو ليل الأربعاء، "عانت من خلل فني في أحد أبواب طائرتها من طراز إيرباص إيه 380 خلال تحليقها فوق ألمانيا".

 

ووفق "رويترز" أضافت الخطوط الماليزية أن الأصوات والذبذبات الصادرة من الباب لم تمثّل تهديداً وشيكاً؛ مشيرة إلى أن قائد الطائرة قرر العودة إلى مطار هيثرو حرصاً على سلامة الركاب، وقالت الشركة: إن الفريق الهندسي وفريقاً فنياً تابعاً لشركة "إيرباص" سيُقَيّمان حالة الطائرة وهي من طراز إيه 380- 800.

 

وقال موقع "فلايت ريدر" المختص بمتابعة الرحلات الجوية في تغريدة على موقع "تويتر": إن الرحلة إم.إتش1 عادت إلى هيثرو بعد أربع ساعات من إقلاعها.

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