أخمدت فرق الدفاع المدني في خميس مشيط حريقاً اندلع في مشروع برج توازن المياه بحي أم سرار، والذي لا يزال قيد الإنشاء. وتلقى الدفاع "المدني" البلاغ بالحادث في الساعة 16:53 مساء اليوم السبت، وبعد مباشرة الموقع تبين أن الحريق نشب في سقالات أخشاب مرفوعة أرضية محمولة على قوائم حديدية على شكل دائري بمساحة 35م٢ وعلى ارتفاع حوالي 25 متراً. وقال المتحدث الرسمي باسم "مدني عسير" العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: قامت الفرق بمحاصرة وإخماد الحريق حتى لا يمتد إلى الأدوار العلوية أو السفلية وتم إخماد النار على الأرض نتيجة تساقط جزء من الأخشاب المحترقة أسفل البرج وتكليف الشركة المنفذة للمشروع بإزالة بقايا السقالات الخشبية المحترقة لمنع نشوب الحريق مجدداً نتيجة بقايا الاخشاب المحترقة. وأضاف: تمركزت فرق إطفاء بالموقع لإزالة جميع مخلفات الحريق. وقال مدير المشروع: إن المعاينة الأولية كشفت أن السبب الحريق هو بقايا لحام كانت موجودة في نفس موقع الحريق. وتقرر تسليم الموقع إلى مهندس الشركة المنفذة للمشروع فور التأكد من إزالة جميع المخلفات وتم فصل التيار الكهربائي تمامًا عن الموقع كاملاً وتحرير مخالفة نظراً لوجود ملاحظات في اشتراطات السلامة بالموقع.

خميس مشيط .. إخماد حريق نشب في برج توازن للمياه قيد الإنشاء محمد طيران سبق 2017-06-10 أخمدت فرق الدفاع المدني في خميس مشيط حريقاً اندلع في مشروع برج توازن المياه بحي أم سرار، والذي لا يزال قيد الإنشاء.



وتلقى الدفاع "المدني" البلاغ بالحادث في الساعة 16:53 مساء اليوم السبت، وبعد مباشرة الموقع تبين أن الحريق نشب في سقالات أخشاب مرفوعة أرضية محمولة على قوائم حديدية على شكل دائري بمساحة 35م٢ وعلى ارتفاع حوالي 25 متراً.



وقال المتحدث الرسمي باسم "مدني عسير" العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: قامت الفرق بمحاصرة وإخماد الحريق حتى لا يمتد إلى الأدوار العلوية أو السفلية وتم إخماد النار على الأرض نتيجة تساقط جزء من الأخشاب المحترقة أسفل البرج وتكليف الشركة المنفذة للمشروع بإزالة بقايا السقالات الخشبية المحترقة لمنع نشوب الحريق مجدداً نتيجة بقايا الاخشاب المحترقة.



وأضاف: تمركزت فرق إطفاء بالموقع لإزالة جميع مخلفات الحريق.



وقال مدير المشروع: إن المعاينة الأولية كشفت أن السبب الحريق هو بقايا لحام كانت موجودة في نفس موقع الحريق.



وتقرر تسليم الموقع إلى مهندس الشركة المنفذة للمشروع فور التأكد من إزالة جميع المخلفات وتم فصل التيار الكهربائي تمامًا عن الموقع كاملاً وتحرير مخالفة نظراً لوجود ملاحظات في اشتراطات السلامة بالموقع.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438 09:19 PM

اخر تعديل 11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438 02:13 AM

خميس مشيط .. إخماد حريق نشب في برج توازن للمياه قيد الإنشاء العاصمي: قامت الفرق بمحاصرته حتى لا يمتد إلى الأدوار العلوية





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أخمدت فرق الدفاع المدني في خميس مشيط حريقاً اندلع في مشروع برج توازن المياه بحي أم سرار، والذي لا يزال قيد الإنشاء.



وتلقى الدفاع "المدني" البلاغ بالحادث في الساعة 16:53 مساء اليوم السبت، وبعد مباشرة الموقع تبين أن الحريق نشب في سقالات أخشاب مرفوعة أرضية محمولة على قوائم حديدية على شكل دائري بمساحة 35م٢ وعلى ارتفاع حوالي 25 متراً.



وقال المتحدث الرسمي باسم "مدني عسير" العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: قامت الفرق بمحاصرة وإخماد الحريق حتى لا يمتد إلى الأدوار العلوية أو السفلية وتم إخماد النار على الأرض نتيجة تساقط جزء من الأخشاب المحترقة أسفل البرج وتكليف الشركة المنفذة للمشروع بإزالة بقايا السقالات الخشبية المحترقة لمنع نشوب الحريق مجدداً نتيجة بقايا الاخشاب المحترقة.



وأضاف: تمركزت فرق إطفاء بالموقع لإزالة جميع مخلفات الحريق.



وقال مدير المشروع: إن المعاينة الأولية كشفت أن السبب الحريق هو بقايا لحام كانت موجودة في نفس موقع الحريق.



وتقرر تسليم الموقع إلى مهندس الشركة المنفذة للمشروع فور التأكد من إزالة جميع المخلفات وتم فصل التيار الكهربائي تمامًا عن الموقع كاملاً وتحرير مخالفة نظراً لوجود ملاحظات في اشتراطات السلامة بالموقع.