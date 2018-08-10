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خميس مشيط.. فريق طبي ينجح في استخراج "حصوة غريبة" من مثانة مريض

شكلها وحجمها كبير وذات قساوة عالية.. طولها 6 سم وأرسلت إلى المختبر لتحليلها

تمكّن مستشفى خميس مشيط العام من استخراج حصوة غريبة بطول 6 سم من مثانة مريض؛ حيث كانت ذات شكل وحجم كبير وذات قساوة عالية، وجرى أرسالها إلى المختبر لتحليلها.

وكان المريض قد قدم محولاً من مستشفى ظهران الجنوب يشتكي من آلام في المثانة، وبعد إجراء الفحوص المخبرية والأشعة المقطعية تبين وجود حصوة كبيرة تغطي جزءاً كبيراً من المثانة البولية؛ حيث كان يعاني من تقطعات في التبول وحرقان مستمر وتبول دموي.

وقرر الفريق الطبي المشرف على الحالة إجراء عملية للمريض عن طريق الشق الجراحي واستخرجت الحصوة التي يقدر طولها بنحو 6 سم؛ حيث شكلها وحجمها كبير مقارنة بحجم المثانة؛ لكونها كانت من الحصوات ذات القساوة العالية والوزن الثقيل واللون الأسود الداكن، وقد أرسلت الحصوة إلى المختبر؛ لتحليل مكوناتها، وقد انتهت معاناة المريض بعد العملية.

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خميس مشيط.. فريق طبي ينجح في استخراج "حصوة غريبة" من مثانة مريض
سبق

تمكّن مستشفى خميس مشيط العام من استخراج حصوة غريبة بطول 6 سم من مثانة مريض؛ حيث كانت ذات شكل وحجم كبير وذات قساوة عالية، وجرى أرسالها إلى المختبر لتحليلها.

وكان المريض قد قدم محولاً من مستشفى ظهران الجنوب يشتكي من آلام في المثانة، وبعد إجراء الفحوص المخبرية والأشعة المقطعية تبين وجود حصوة كبيرة تغطي جزءاً كبيراً من المثانة البولية؛ حيث كان يعاني من تقطعات في التبول وحرقان مستمر وتبول دموي.

وقرر الفريق الطبي المشرف على الحالة إجراء عملية للمريض عن طريق الشق الجراحي واستخرجت الحصوة التي يقدر طولها بنحو 6 سم؛ حيث شكلها وحجمها كبير مقارنة بحجم المثانة؛ لكونها كانت من الحصوات ذات القساوة العالية والوزن الثقيل واللون الأسود الداكن، وقد أرسلت الحصوة إلى المختبر؛ لتحليل مكوناتها، وقد انتهت معاناة المريض بعد العملية.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
01:26 PM

خميس مشيط.. فريق طبي ينجح في استخراج "حصوة غريبة" من مثانة مريض

شكلها وحجمها كبير وذات قساوة عالية.. طولها 6 سم وأرسلت إلى المختبر لتحليلها

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محمد طيران - خميس مشيط
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2,883

تمكّن مستشفى خميس مشيط العام من استخراج حصوة غريبة بطول 6 سم من مثانة مريض؛ حيث كانت ذات شكل وحجم كبير وذات قساوة عالية، وجرى أرسالها إلى المختبر لتحليلها.

وكان المريض قد قدم محولاً من مستشفى ظهران الجنوب يشتكي من آلام في المثانة، وبعد إجراء الفحوص المخبرية والأشعة المقطعية تبين وجود حصوة كبيرة تغطي جزءاً كبيراً من المثانة البولية؛ حيث كان يعاني من تقطعات في التبول وحرقان مستمر وتبول دموي.

وقرر الفريق الطبي المشرف على الحالة إجراء عملية للمريض عن طريق الشق الجراحي واستخرجت الحصوة التي يقدر طولها بنحو 6 سم؛ حيث شكلها وحجمها كبير مقارنة بحجم المثانة؛ لكونها كانت من الحصوات ذات القساوة العالية والوزن الثقيل واللون الأسود الداكن، وقد أرسلت الحصوة إلى المختبر؛ لتحليل مكوناتها، وقد انتهت معاناة المريض بعد العملية.

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