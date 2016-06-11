"خيرية الحائط" تدعو أهل الخير للمساهمة بوقف تحفيظ القرآن

جمعت 923 ألفًا وتبقى 163 ألفًا لإكمال المشروع لخدمة الحافظين

أسهمت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت بها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحائط (240 جنوب حائل)؛ للمساهمة بوقف تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، في جمع (923950) تسعمائة وثلاثة وعشرين ألفًا وتسعمائة وخمسين ريالاً من أصل (1087000) مليون وسبعة وثمانين ألف ريال، وتبقى (163050) مائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسون ريالاً.

وفي التفاصيل، أهابت الجمعية بأهل الخير للمساهمة في إكمال المشروع؛ حتى يتسنى الاستفادة منه لخدمة الحافظين والحافظات في المحافظة؛ إذ يحتوي على ست شقق للاستثمار بدخل متوقع 100 ألف ريال سنويًّا، ومقر لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، التي يستفيد منها أكثر من عشر حلقات سنويًّا في مبنى مستأجر حاليًا، ويحتاج للصيانة الدورية باستمرار.

وأعلنت الجمعية رقم حسابها بالراجحي 385608010048887 أو الآيبان لمن أراد التحويل من البنوك الأخرى SA0680000385608010048887

يُذكر أن الأسهم المتحصلة بلغت 18479 سهمًا، وبقي 3261 سهمًا، بما مجموعه 21740 سهمًا، بواقع 50 ريالاً لكل سهم.