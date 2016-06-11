النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خيرية الحائط" تدعو أهل الخير للمساهمة بوقف تحفيظ القرآن

جمعت 923 ألفًا وتبقى 163 ألفًا لإكمال المشروع لخدمة الحافظين

أسهمت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت بها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحائط (240 جنوب حائل)؛ للمساهمة بوقف تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، في جمع (923950) تسعمائة وثلاثة وعشرين ألفًا وتسعمائة وخمسين ريالاً من أصل (1087000) مليون وسبعة وثمانين ألف ريال، وتبقى (163050) مائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسون ريالاً.

وفي التفاصيل، أهابت الجمعية بأهل الخير للمساهمة في إكمال المشروع؛ حتى يتسنى الاستفادة منه لخدمة الحافظين والحافظات في المحافظة؛ إذ يحتوي على ست شقق للاستثمار بدخل متوقع 100 ألف ريال سنويًّا، ومقر لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، التي يستفيد منها أكثر من عشر حلقات سنويًّا في مبنى مستأجر حاليًا، ويحتاج للصيانة الدورية باستمرار.

وأعلنت الجمعية رقم حسابها بالراجحي 385608010048887 أو الآيبان لمن أراد التحويل من البنوك الأخرى SA0680000385608010048887

يُذكر أن الأسهم المتحصلة بلغت 18479 سهمًا، وبقي 3261 سهمًا، بما مجموعه 21740 سهمًا، بواقع 50 ريالاً لكل سهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"خيرية الحائط" تدعو أهل الخير للمساهمة بوقف تحفيظ القرآن
سبق

أسهمت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت بها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحائط (240 جنوب حائل)؛ للمساهمة بوقف تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، في جمع (923950) تسعمائة وثلاثة وعشرين ألفًا وتسعمائة وخمسين ريالاً من أصل (1087000) مليون وسبعة وثمانين ألف ريال، وتبقى (163050) مائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسون ريالاً.

وفي التفاصيل، أهابت الجمعية بأهل الخير للمساهمة في إكمال المشروع؛ حتى يتسنى الاستفادة منه لخدمة الحافظين والحافظات في المحافظة؛ إذ يحتوي على ست شقق للاستثمار بدخل متوقع 100 ألف ريال سنويًّا، ومقر لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، التي يستفيد منها أكثر من عشر حلقات سنويًّا في مبنى مستأجر حاليًا، ويحتاج للصيانة الدورية باستمرار.

وأعلنت الجمعية رقم حسابها بالراجحي 385608010048887 أو الآيبان لمن أراد التحويل من البنوك الأخرى SA0680000385608010048887

يُذكر أن الأسهم المتحصلة بلغت 18479 سهمًا، وبقي 3261 سهمًا، بما مجموعه 21740 سهمًا، بواقع 50 ريالاً لكل سهم.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
01:32 AM

"خيرية الحائط" تدعو أهل الخير للمساهمة بوقف تحفيظ القرآن

جمعت 923 ألفًا وتبقى 163 ألفًا لإكمال المشروع لخدمة الحافظين

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,144

أسهمت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت بها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحائط (240 جنوب حائل)؛ للمساهمة بوقف تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، في جمع (923950) تسعمائة وثلاثة وعشرين ألفًا وتسعمائة وخمسين ريالاً من أصل (1087000) مليون وسبعة وثمانين ألف ريال، وتبقى (163050) مائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسون ريالاً.

وفي التفاصيل، أهابت الجمعية بأهل الخير للمساهمة في إكمال المشروع؛ حتى يتسنى الاستفادة منه لخدمة الحافظين والحافظات في المحافظة؛ إذ يحتوي على ست شقق للاستثمار بدخل متوقع 100 ألف ريال سنويًّا، ومقر لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، التي يستفيد منها أكثر من عشر حلقات سنويًّا في مبنى مستأجر حاليًا، ويحتاج للصيانة الدورية باستمرار.

وأعلنت الجمعية رقم حسابها بالراجحي 385608010048887 أو الآيبان لمن أراد التحويل من البنوك الأخرى SA0680000385608010048887

يُذكر أن الأسهم المتحصلة بلغت 18479 سهمًا، وبقي 3261 سهمًا، بما مجموعه 21740 سهمًا، بواقع 50 ريالاً لكل سهم.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,770
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة