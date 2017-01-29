خيرية سديرة توزع ألف بطانية للفقراء والأرامل جنوب الطائف

وزعت جمعية البر الخيرية بالسديرة جنوب محافظة الطائف ألف بطانية على فقراء وأرامل مركز السديرة، وأكثر من 12 قرية محيطة؛ إسهامًا من الجمعية في التخفيف من شدة البرد القارص .



يأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء السنوية، وبدعم من إحدى المؤسسات الخيرية، ومتبرعة أخرى.



وقامت الجمعية بشراء البطانيات والتي تزن البطانية الواحدة ست كيلوجرامات (فردين)، وتم تحديد المحتاجين والفقراء بناءً على دراسات بحث الحالة التي تمت عن طريق الباحث الاجتماعي، ولجنة البحث التي تحدد المستحق للمساعدات حتى يصل الدعم لمستحقيه.