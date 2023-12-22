"دارة الملك عبدالعزيز" تبدأ في الاستعداد لمهرجان "مزايين الإبل"

بالتنسيق مع الجهات المعنية.. ترقيم وفحص طبي للإبل المشاركة

بدأت دارة الملك عبدالعزيز في الاستعداد مع الجهات المعنية لتنظيم مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل لهذا العام ١٤٣٨هـ. وتتضمن ترتيبات المهرجان ترقيم الإبل المشاركة إلكترونيًّا، وفحصها طبيًّا.



ويهدف المهرجان إلى مشاركة الجميع، وتأصيل التراث، وتعزيز اللحمة الوطنية. كما يهدف المهرجان لغرس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي، وتعزيز الجوانب الحضارية.