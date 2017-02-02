"دارة الملك عبدالعزيز" تتفاعل مع "سبق" وتستعرض مبادرة "أدم نعمتك"

بعد تقرير "ظاهرة الإسراف في النعمة"

شاركت دارة الملك عبدالعزيز، صحيفة "سبق" الاهتمام بـ"ظاهرة" الإسراف في النعمة، وذلك بعد التقرير الذي أعدّته الزميلة "خلود الغنام" ونشرته "سبق" وتضمن انتقاد ظاهرة التبذير والإسراف في الطعام.

وقالت "الدارة" في رد على تغريدة حساب "سبق" في "تويتر": ‏"نشارككم الاهتمام بقضية الإسراف في النعمة لحفظها من الزوال ونعرفكم بمبادرتنا في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل".

واستعرضت "الدارة" جرافيك مبادرة "أدم نعمتك" الذي تضمن إرشادات ونصائح توعوية تنبه لأهمية حفظ النعمة وتتحدث عنها دينيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا.