دار الرفعة للتحفيظ تنظم حملة للتبرع بالدم

لمدة يومين بالتعاون مع "دمائنا صدقة"

نظم بنك الدم بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالتعاون مع "دمائنا صدقة" حملة التبرع بالدم لمدة يومين وذلك بدار الرفعة لتحفيظ القرآن الكريم للبنات.

وذكرت منسقة بنك الدم نهلة الكحيلي أن الحملة تأتي من ضمن الحملات التي ينظمها بنك الدم بشكل دوري لتغذية بنك الدم وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية التبرع بالدم.

وأكدت الدكتورة لبنى كامل على أهمية التبرع بالدم وأنه يعتبر تنشيطاً وتحفيزاً لنخاع العظم لتجديد خلايا الدم، مما يزيد من نشاط المتبرع وتحسين الوظائف الحيوية.

وقالت: بعض الدراسات أثبتت أن من يتبرع بالدم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين، ولا ننسى نيل الحسنات والأجر والإحساس بالرضا النفسي بمساعدة مريض وربما إنقاذ حياته.

كما قدّم مدير المستشفى شكره لكل القائمين على هذه الحملة بدار رفعة لتحفيظ القرآن الكريم، ومبادرة "دمائنا صدقة".