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"داعش" يعدم أسرة كاملة في الموصل حاولت الهرب من جحيم الحرب

مكونة من 5 أفراد

أقدم تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم، على إعدام أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد حاولت الهرب من حجيم الحرب الدائرة في الموصل، مركز نينوى شمال العراق وفقا لـ "اليوم السابع".

 

وكشفت وكالة "سبوتينك" الروسية أن وقائع الحادث تعود، عندما حاولت الأسرة-المكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال-الهروب من أرض المعركة بمدينة الحدباء في الساحل الأيمن من الموصل، ومن ثم قام تنظيم "داعش" بقتلهم بالرصاص.

 

 ونشرت الوكالة، صورة للعائلة المغدورة، تجمع الزوج وزوجته وهي تحمل أصغر أطفالها وقربهما ابنهما الأكبر وابنتهما، تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات القليلة الماضية.

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"داعش" يعدم أسرة كاملة في الموصل حاولت الهرب من جحيم الحرب
سبق

أقدم تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم، على إعدام أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد حاولت الهرب من حجيم الحرب الدائرة في الموصل، مركز نينوى شمال العراق وفقا لـ "اليوم السابع".

 

وكشفت وكالة "سبوتينك" الروسية أن وقائع الحادث تعود، عندما حاولت الأسرة-المكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال-الهروب من أرض المعركة بمدينة الحدباء في الساحل الأيمن من الموصل، ومن ثم قام تنظيم "داعش" بقتلهم بالرصاص.

 

 ونشرت الوكالة، صورة للعائلة المغدورة، تجمع الزوج وزوجته وهي تحمل أصغر أطفالها وقربهما ابنهما الأكبر وابنتهما، تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات القليلة الماضية.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
07:52 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:13 AM
مكونة من 5 أفراد

"داعش" يعدم أسرة كاملة في الموصل حاولت الهرب من جحيم الحرب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,345

أقدم تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم، على إعدام أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد حاولت الهرب من حجيم الحرب الدائرة في الموصل، مركز نينوى شمال العراق وفقا لـ "اليوم السابع".

 

وكشفت وكالة "سبوتينك" الروسية أن وقائع الحادث تعود، عندما حاولت الأسرة-المكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال-الهروب من أرض المعركة بمدينة الحدباء في الساحل الأيمن من الموصل، ومن ثم قام تنظيم "داعش" بقتلهم بالرصاص.

 

 ونشرت الوكالة، صورة للعائلة المغدورة، تجمع الزوج وزوجته وهي تحمل أصغر أطفالها وقربهما ابنهما الأكبر وابنتهما، تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات القليلة الماضية.

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