"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية بسيناء
أسفرت عن مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجومين استهدفا قوات الأمن في محافظة شمال سيناء المصرية يوم أمس، وفقا لما ذكرته "رويترز".
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أمس مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني في هجومين إرهابيين شنهما مسلحون على نقطتي تفتيش أمنيتين بالعريش كبرى مدن شمال سيناء.
"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية بسيناء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-10
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجومين استهدفا قوات الأمن في محافظة شمال سيناء المصرية يوم أمس، وفقا لما ذكرته "رويترز".
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أمس مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني في هجومين إرهابيين شنهما مسلحون على نقطتي تفتيش أمنيتين بالعريش كبرى مدن شمال سيناء.
10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:11 PM
أسفرت عن مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني
"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية بسيناء
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجومين استهدفا قوات الأمن في محافظة شمال سيناء المصرية يوم أمس، وفقا لما ذكرته "رويترز".
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أمس مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني في هجومين إرهابيين شنهما مسلحون على نقطتي تفتيش أمنيتين بالعريش كبرى مدن شمال سيناء.