النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية

مجلس الوزراء عن الهجوم على الفرقاطة: تطور خطير لن يثنينا عن دعم الشرعية

داهس مدير مرور العاصمة المقدسة يقرُّ بخطئه وسرعته الجنونية أثناء فراره

عليه 86 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السرعة الجنونية وقَطْع الإشارات

 كشفت مصادر لـ"سبق" أن السائق المتهور الذي حاول دهس مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد دكتور باسم البدري، يوم الأربعاء الماضي، أقرَّ بالخطأ الفادح الذي ارتكبه لعدم تجاوبه مع مدير مرور العاصمة المقدسة حينما طلب منه الرخصة والاستمارة، بعد رصده عاكسًا السير بمنطقة المسفلة بالعاصمة المقدسة مشكِّلاً خطورة على المارة، ورافضًا تسليمه الإثباتات؛ ما جعله يفرُّ سالكًا طريق الدائري الثالث بسرعة جنونية أثناء تعقبه، حتى وصل لأنفاق الملك خالد عاكسًا الطريق بسرعة تتجاوز ١٦٠ كم في الساعة.
 
 وأشارت المصادر لـ"سبق" إلى أن الشاب واصل سيره حتى وصوله مخطط ٥ بالشرائع، وأدخل المركبة في أحد الأحواش، وأقفل عليها، ثم فر من الموقع، وعاد بعد وقت من الزمن مسلِّمًا ذاته للجهات الأمنية بمركز شرطة الشرائع؛ فتم إحالته لمركز شرطة جرول، الذي باشر التحقيق معه.
 
 وأضافت بأن الشاب في العقد الثاني من عمره، ويعمل بأحد فروع بلديات أمانة العاصمة المقدسة، ولديه سابقة في قضية أخلاقية، كما أن عليه ٨٦ مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السرعة الجنونية وقَطع الإشارات المرورية. وقد تم إجراء التحقيق الأولي معه، ثم إحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام يوم الخميس الماضي لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
 
 وكان السائق المتهور قبل فراره قد شكّل خطورة على حياة العقيد البدري؛ إذ رجع بمركبته جاعلاً مدير المرور بين مركبته والدورية؛ ففَقَد السيطرة، وسقط أرضًا؛ وأصيب بإصابات عدة بين سحجات ورضوض بمختلف أنحاء جسمه؛ ليتم نقله على الفور لمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، وغادر المستشفى في اليوم ذاته.
 
 وكان المتحدث الرسمي باسم مرور العاصمة المقدسة، العقيد مهندس فوزي الأنصاري، قد صرح بتعرُّض مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة لحادث دهس، إثر محاولة هروب مخالِف للأنظمة المرورية، ارتكب مخالفة التظليل، وسار عكس حركة الاتجاه.
 
 وأضاف: بعد محاولة توقيف المخالف في شارع المسيال الخلفي لشارع إبراهيم الخليل تم الإبلاغ عن نوع المركبة ورقمها، وتمكنت دوريات الأمن من إلقاء القبض عليه وتقديمه للجهات المختصة. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
داهس مدير مرور العاصمة المقدسة يقرُّ بخطئه وسرعته الجنونية أثناء فراره
سبق

 كشفت مصادر لـ"سبق" أن السائق المتهور الذي حاول دهس مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد دكتور باسم البدري، يوم الأربعاء الماضي، أقرَّ بالخطأ الفادح الذي ارتكبه لعدم تجاوبه مع مدير مرور العاصمة المقدسة حينما طلب منه الرخصة والاستمارة، بعد رصده عاكسًا السير بمنطقة المسفلة بالعاصمة المقدسة مشكِّلاً خطورة على المارة، ورافضًا تسليمه الإثباتات؛ ما جعله يفرُّ سالكًا طريق الدائري الثالث بسرعة جنونية أثناء تعقبه، حتى وصل لأنفاق الملك خالد عاكسًا الطريق بسرعة تتجاوز ١٦٠ كم في الساعة.
 
 وأشارت المصادر لـ"سبق" إلى أن الشاب واصل سيره حتى وصوله مخطط ٥ بالشرائع، وأدخل المركبة في أحد الأحواش، وأقفل عليها، ثم فر من الموقع، وعاد بعد وقت من الزمن مسلِّمًا ذاته للجهات الأمنية بمركز شرطة الشرائع؛ فتم إحالته لمركز شرطة جرول، الذي باشر التحقيق معه.
 
 وأضافت بأن الشاب في العقد الثاني من عمره، ويعمل بأحد فروع بلديات أمانة العاصمة المقدسة، ولديه سابقة في قضية أخلاقية، كما أن عليه ٨٦ مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السرعة الجنونية وقَطع الإشارات المرورية. وقد تم إجراء التحقيق الأولي معه، ثم إحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام يوم الخميس الماضي لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
 
 وكان السائق المتهور قبل فراره قد شكّل خطورة على حياة العقيد البدري؛ إذ رجع بمركبته جاعلاً مدير المرور بين مركبته والدورية؛ ففَقَد السيطرة، وسقط أرضًا؛ وأصيب بإصابات عدة بين سحجات ورضوض بمختلف أنحاء جسمه؛ ليتم نقله على الفور لمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، وغادر المستشفى في اليوم ذاته.
 
 وكان المتحدث الرسمي باسم مرور العاصمة المقدسة، العقيد مهندس فوزي الأنصاري، قد صرح بتعرُّض مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة لحادث دهس، إثر محاولة هروب مخالِف للأنظمة المرورية، ارتكب مخالفة التظليل، وسار عكس حركة الاتجاه.
 
 وأضاف: بعد محاولة توقيف المخالف في شارع المسيال الخلفي لشارع إبراهيم الخليل تم الإبلاغ عن نوع المركبة ورقمها، وتمكنت دوريات الأمن من إلقاء القبض عليه وتقديمه للجهات المختصة. 
 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
01:32 AM
عليه 86 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السرعة الجنونية وقَطْع الإشارات

داهس مدير مرور العاصمة المقدسة يقرُّ بخطئه وسرعته الجنونية أثناء فراره

A A A
حاتم العميري - مكة المكرمة
53
49,462

 كشفت مصادر لـ"سبق" أن السائق المتهور الذي حاول دهس مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد دكتور باسم البدري، يوم الأربعاء الماضي، أقرَّ بالخطأ الفادح الذي ارتكبه لعدم تجاوبه مع مدير مرور العاصمة المقدسة حينما طلب منه الرخصة والاستمارة، بعد رصده عاكسًا السير بمنطقة المسفلة بالعاصمة المقدسة مشكِّلاً خطورة على المارة، ورافضًا تسليمه الإثباتات؛ ما جعله يفرُّ سالكًا طريق الدائري الثالث بسرعة جنونية أثناء تعقبه، حتى وصل لأنفاق الملك خالد عاكسًا الطريق بسرعة تتجاوز ١٦٠ كم في الساعة.
 
 وأشارت المصادر لـ"سبق" إلى أن الشاب واصل سيره حتى وصوله مخطط ٥ بالشرائع، وأدخل المركبة في أحد الأحواش، وأقفل عليها، ثم فر من الموقع، وعاد بعد وقت من الزمن مسلِّمًا ذاته للجهات الأمنية بمركز شرطة الشرائع؛ فتم إحالته لمركز شرطة جرول، الذي باشر التحقيق معه.
 
 وأضافت بأن الشاب في العقد الثاني من عمره، ويعمل بأحد فروع بلديات أمانة العاصمة المقدسة، ولديه سابقة في قضية أخلاقية، كما أن عليه ٨٦ مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السرعة الجنونية وقَطع الإشارات المرورية. وقد تم إجراء التحقيق الأولي معه، ثم إحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام يوم الخميس الماضي لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
 
 وكان السائق المتهور قبل فراره قد شكّل خطورة على حياة العقيد البدري؛ إذ رجع بمركبته جاعلاً مدير المرور بين مركبته والدورية؛ ففَقَد السيطرة، وسقط أرضًا؛ وأصيب بإصابات عدة بين سحجات ورضوض بمختلف أنحاء جسمه؛ ليتم نقله على الفور لمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، وغادر المستشفى في اليوم ذاته.
 
 وكان المتحدث الرسمي باسم مرور العاصمة المقدسة، العقيد مهندس فوزي الأنصاري، قد صرح بتعرُّض مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة لحادث دهس، إثر محاولة هروب مخالِف للأنظمة المرورية، ارتكب مخالفة التظليل، وسار عكس حركة الاتجاه.
 
 وأضاف: بعد محاولة توقيف المخالف في شارع المسيال الخلفي لشارع إبراهيم الخليل تم الإبلاغ عن نوع المركبة ورقمها، وتمكنت دوريات الأمن من إلقاء القبض عليه وتقديمه للجهات المختصة. 
 

شارك برأيك
42
147

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,432
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,696
3000

3000

01 فبراير
2,414
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,236

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة