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دبي.. طَرقة باب تبعها سقوط رجل من نافذة والنهاية "واقعة خيانة زوجية"

كشف سقوط غريب لأحد الأفراد من نافذة شقة في الحي الفرنسي بمنطقة المدينة العالمية بدبي واقعة خيانة زوجية.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي في القضية التي أحالتها لمحكمة الجنايات، أن عاطلاً وجارته (من جنسية دولتين عربيتين)، اتّهما بتهمة هتك العرض بالرضا، حينما ورد بلاغ عن سقوط شخص من نافذة شقة في الحي الفرنسي بمنطقة المدينة العالمية، فانتقلت دورية من شرطة دبي، وعثرت على هذا الشخص غير قادر على الحركة.

وبحسب "الإمارات اليوم"، أسفر تحقيق ضابط الدورية بالواقعة عن أن الشخص المصاب كان بصحبة سيدة متزوجة بشقتها، وفاجأهم زوجها، فاضطر إلى القفز من النافذة؛ هرباً بحياته، فأصيب بكسر في قدمه، بالإضافة إلى أنه كان مخموراً حينما حضر إلى الشقة، وتناولا معاً مشروبات كحولية.

وعثر رجال الشرطة في الشقة على زجاجات مشروبات كحولية، وشريط من عقار مخدّر، فتم إرسال المتهمة إلى إدارة الطب الشرعي؛ لأخذ عينة من دمها؛ لتحديد نسبة الكحول في دمها.

وذكر زوج المتهمة، في إفادته للشرطة، أنه "بعث رسالة نصية إلى زوجته يسألها إن كانت في المنزل، فأخبرته بأنها في الخارج، فطلب منها إرسال صورة تؤكد ذلك، وأرسلت له صورة عرف منها أنها تكذب".

وأضاف أنه "حضر إلى المنزل، وقبل أن يقرع الباب تنصّت، وسمع صوت زوجته مع رجل، فطرق الباب، لكنها لم تفتح، فحاول استخدام مفتاحه، لكن لم يستطع لوجود مفتاح في الباب من الداخل، وظلّ يطلب منها فتح الباب لمدة ربع ساعة، حتى فتحت، ولاحظ أن زجاج النافذة مفتوح، ولم تخبره بالسبب.

وتابع أنه "غادر، وبعد ربع ساعة اتصلت به تبكي، وتخبره بأنها كانت برفقة المتهم الأول، وأنه قفز من النافذة وأصيب، وأن الشرطة تطرق الباب"، مشيراً إلى أن "المتهم الأول كان يعمل معه، وترك العمل منذ ثلاثة أشهر، ووعد زوجته بالزواج، فطلبت منه الطلاق قبل نحو ثلاثة أشهر من الواقعة".

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دبي.. طَرقة باب تبعها سقوط رجل من نافذة والنهاية "واقعة خيانة زوجية"
سبق

كشف سقوط غريب لأحد الأفراد من نافذة شقة في الحي الفرنسي بمنطقة المدينة العالمية بدبي واقعة خيانة زوجية.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي في القضية التي أحالتها لمحكمة الجنايات، أن عاطلاً وجارته (من جنسية دولتين عربيتين)، اتّهما بتهمة هتك العرض بالرضا، حينما ورد بلاغ عن سقوط شخص من نافذة شقة في الحي الفرنسي بمنطقة المدينة العالمية، فانتقلت دورية من شرطة دبي، وعثرت على هذا الشخص غير قادر على الحركة.

وبحسب "الإمارات اليوم"، أسفر تحقيق ضابط الدورية بالواقعة عن أن الشخص المصاب كان بصحبة سيدة متزوجة بشقتها، وفاجأهم زوجها، فاضطر إلى القفز من النافذة؛ هرباً بحياته، فأصيب بكسر في قدمه، بالإضافة إلى أنه كان مخموراً حينما حضر إلى الشقة، وتناولا معاً مشروبات كحولية.

وعثر رجال الشرطة في الشقة على زجاجات مشروبات كحولية، وشريط من عقار مخدّر، فتم إرسال المتهمة إلى إدارة الطب الشرعي؛ لأخذ عينة من دمها؛ لتحديد نسبة الكحول في دمها.

وذكر زوج المتهمة، في إفادته للشرطة، أنه "بعث رسالة نصية إلى زوجته يسألها إن كانت في المنزل، فأخبرته بأنها في الخارج، فطلب منها إرسال صورة تؤكد ذلك، وأرسلت له صورة عرف منها أنها تكذب".

وأضاف أنه "حضر إلى المنزل، وقبل أن يقرع الباب تنصّت، وسمع صوت زوجته مع رجل، فطرق الباب، لكنها لم تفتح، فحاول استخدام مفتاحه، لكن لم يستطع لوجود مفتاح في الباب من الداخل، وظلّ يطلب منها فتح الباب لمدة ربع ساعة، حتى فتحت، ولاحظ أن زجاج النافذة مفتوح، ولم تخبره بالسبب.

وتابع أنه "غادر، وبعد ربع ساعة اتصلت به تبكي، وتخبره بأنها كانت برفقة المتهم الأول، وأنه قفز من النافذة وأصيب، وأن الشرطة تطرق الباب"، مشيراً إلى أن "المتهم الأول كان يعمل معه، وترك العمل منذ ثلاثة أشهر، ووعد زوجته بالزواج، فطلبت منه الطلاق قبل نحو ثلاثة أشهر من الواقعة".

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
10:33 AM

دبي.. طَرقة باب تبعها سقوط رجل من نافذة والنهاية "واقعة خيانة زوجية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف سقوط غريب لأحد الأفراد من نافذة شقة في الحي الفرنسي بمنطقة المدينة العالمية بدبي واقعة خيانة زوجية.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي في القضية التي أحالتها لمحكمة الجنايات، أن عاطلاً وجارته (من جنسية دولتين عربيتين)، اتّهما بتهمة هتك العرض بالرضا، حينما ورد بلاغ عن سقوط شخص من نافذة شقة في الحي الفرنسي بمنطقة المدينة العالمية، فانتقلت دورية من شرطة دبي، وعثرت على هذا الشخص غير قادر على الحركة.

وبحسب "الإمارات اليوم"، أسفر تحقيق ضابط الدورية بالواقعة عن أن الشخص المصاب كان بصحبة سيدة متزوجة بشقتها، وفاجأهم زوجها، فاضطر إلى القفز من النافذة؛ هرباً بحياته، فأصيب بكسر في قدمه، بالإضافة إلى أنه كان مخموراً حينما حضر إلى الشقة، وتناولا معاً مشروبات كحولية.

وعثر رجال الشرطة في الشقة على زجاجات مشروبات كحولية، وشريط من عقار مخدّر، فتم إرسال المتهمة إلى إدارة الطب الشرعي؛ لأخذ عينة من دمها؛ لتحديد نسبة الكحول في دمها.

وذكر زوج المتهمة، في إفادته للشرطة، أنه "بعث رسالة نصية إلى زوجته يسألها إن كانت في المنزل، فأخبرته بأنها في الخارج، فطلب منها إرسال صورة تؤكد ذلك، وأرسلت له صورة عرف منها أنها تكذب".

وأضاف أنه "حضر إلى المنزل، وقبل أن يقرع الباب تنصّت، وسمع صوت زوجته مع رجل، فطرق الباب، لكنها لم تفتح، فحاول استخدام مفتاحه، لكن لم يستطع لوجود مفتاح في الباب من الداخل، وظلّ يطلب منها فتح الباب لمدة ربع ساعة، حتى فتحت، ولاحظ أن زجاج النافذة مفتوح، ولم تخبره بالسبب.

وتابع أنه "غادر، وبعد ربع ساعة اتصلت به تبكي، وتخبره بأنها كانت برفقة المتهم الأول، وأنه قفز من النافذة وأصيب، وأن الشرطة تطرق الباب"، مشيراً إلى أن "المتهم الأول كان يعمل معه، وترك العمل منذ ثلاثة أشهر، ووعد زوجته بالزواج، فطلبت منه الطلاق قبل نحو ثلاثة أشهر من الواقعة".

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