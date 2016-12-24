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دبي.. محادثة هاتفية صامتة تنقذ شخصاً من أزمة قلبية

تسبّب اتصال هاتفي صامت على خط الطوارئ في شرطة دبي (999)، في إنقاذ شخص يعاني من أزمة قلبية في سيارته على أحد الطرق.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، كشف مدير إدارة غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي المقدم خزرج الخزرجي، أن متلقّي مكالمات خط الطوارئ في شرطة دبي (999) تعاملوا أخيراً، مع حالات في غاية الصعوبة، ومنها اتصال أجاب عليه موظف الطوارئ، وظلّ الخط مفتوحاً دون أن يتفوّه المتصل بكلمة واحدة، وكان من المنطقي أن يغلق الخط، خصوصاً في ظل تكرار مكالمات من أطفال يتصلون بالخطأ بخط الطوارئ، لكن شيئاً ما استوقفه في الاتصال؛ إذ سمع صوت أنفاس ثقيلة، وتعامل مع فرضية ضئيلة النسبة، بأن يكون المتصل يحتاج إلى النجدة فعلياً.

وتابع: "لم ينتظر كثيراً، إذ بادر إلى إرسال دوريات شرطة إلى المكان الذي حدّده بخدمة (جي بي إس)، وظل على الخط مع زميله شرطي الدورية حتى وصل إلى النقطة المطلوبة، ووجد سيارة متوقفة على جانب الطريق، وتم فتحها ليتبين أن سائقاً مصاباً بأزمة قلبية مفاجئة، وكاد يتعرّض لمضاعفات لولا فضل الله، ثم ذكاء وإنسانية متلقي المكالمة الذي أعطى درساً لجميع زملائه بضرورة الصبر وافتراض الأسوأ دائماً؛ لأنه في النهاية خط طوارئ".

وحسب الصحيفة، فقد ارتفع مؤشر الرد على مكالمات خط (999) خلال 10 ثوانٍ فقط إلى 97.5% خلال العام الجاري، مقابل 95% من العام 2015، الذي شهد تلقي مليونين و775 ألف مكالمة طارئة.

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دبي.. محادثة هاتفية صامتة تنقذ شخصاً من أزمة قلبية
سبق

تسبّب اتصال هاتفي صامت على خط الطوارئ في شرطة دبي (999)، في إنقاذ شخص يعاني من أزمة قلبية في سيارته على أحد الطرق.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، كشف مدير إدارة غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي المقدم خزرج الخزرجي، أن متلقّي مكالمات خط الطوارئ في شرطة دبي (999) تعاملوا أخيراً، مع حالات في غاية الصعوبة، ومنها اتصال أجاب عليه موظف الطوارئ، وظلّ الخط مفتوحاً دون أن يتفوّه المتصل بكلمة واحدة، وكان من المنطقي أن يغلق الخط، خصوصاً في ظل تكرار مكالمات من أطفال يتصلون بالخطأ بخط الطوارئ، لكن شيئاً ما استوقفه في الاتصال؛ إذ سمع صوت أنفاس ثقيلة، وتعامل مع فرضية ضئيلة النسبة، بأن يكون المتصل يحتاج إلى النجدة فعلياً.

وتابع: "لم ينتظر كثيراً، إذ بادر إلى إرسال دوريات شرطة إلى المكان الذي حدّده بخدمة (جي بي إس)، وظل على الخط مع زميله شرطي الدورية حتى وصل إلى النقطة المطلوبة، ووجد سيارة متوقفة على جانب الطريق، وتم فتحها ليتبين أن سائقاً مصاباً بأزمة قلبية مفاجئة، وكاد يتعرّض لمضاعفات لولا فضل الله، ثم ذكاء وإنسانية متلقي المكالمة الذي أعطى درساً لجميع زملائه بضرورة الصبر وافتراض الأسوأ دائماً؛ لأنه في النهاية خط طوارئ".

وحسب الصحيفة، فقد ارتفع مؤشر الرد على مكالمات خط (999) خلال 10 ثوانٍ فقط إلى 97.5% خلال العام الجاري، مقابل 95% من العام 2015، الذي شهد تلقي مليونين و775 ألف مكالمة طارئة.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
01:31 PM

دبي.. محادثة هاتفية صامتة تنقذ شخصاً من أزمة قلبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - دبي
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تسبّب اتصال هاتفي صامت على خط الطوارئ في شرطة دبي (999)، في إنقاذ شخص يعاني من أزمة قلبية في سيارته على أحد الطرق.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، كشف مدير إدارة غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي المقدم خزرج الخزرجي، أن متلقّي مكالمات خط الطوارئ في شرطة دبي (999) تعاملوا أخيراً، مع حالات في غاية الصعوبة، ومنها اتصال أجاب عليه موظف الطوارئ، وظلّ الخط مفتوحاً دون أن يتفوّه المتصل بكلمة واحدة، وكان من المنطقي أن يغلق الخط، خصوصاً في ظل تكرار مكالمات من أطفال يتصلون بالخطأ بخط الطوارئ، لكن شيئاً ما استوقفه في الاتصال؛ إذ سمع صوت أنفاس ثقيلة، وتعامل مع فرضية ضئيلة النسبة، بأن يكون المتصل يحتاج إلى النجدة فعلياً.

وتابع: "لم ينتظر كثيراً، إذ بادر إلى إرسال دوريات شرطة إلى المكان الذي حدّده بخدمة (جي بي إس)، وظل على الخط مع زميله شرطي الدورية حتى وصل إلى النقطة المطلوبة، ووجد سيارة متوقفة على جانب الطريق، وتم فتحها ليتبين أن سائقاً مصاباً بأزمة قلبية مفاجئة، وكاد يتعرّض لمضاعفات لولا فضل الله، ثم ذكاء وإنسانية متلقي المكالمة الذي أعطى درساً لجميع زملائه بضرورة الصبر وافتراض الأسوأ دائماً؛ لأنه في النهاية خط طوارئ".

وحسب الصحيفة، فقد ارتفع مؤشر الرد على مكالمات خط (999) خلال 10 ثوانٍ فقط إلى 97.5% خلال العام الجاري، مقابل 95% من العام 2015، الذي شهد تلقي مليونين و775 ألف مكالمة طارئة.

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