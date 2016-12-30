"دش المولد" يغرِّم الأهلي 150 ألفاً .. وإيقاف الفرج 4 مباريات

ضمن قرارات لجنة الانضباط .. قبل قليل

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عدداً من العقوبات تضمّنت إيقاف لاعب نادي الهلال سلمان الفرج (4) مباريات رسمية وغرامة (20,000) ريال؛ لتلفظه على حكم المباراة بألفاظٍ بذيئة في لقاء النصر.

كما قرّرت اللجنة ‏رفض احتجاج نادي الهلال ضدّ قرار الحكم بمنح البطاقة الصفراء الأولى لسلمان الفرج؛ في لقاء النصر ضمن كأس سمو ولي العهد.

‏وأصدرت اللجنة قراراً يقضي بتغريم نادي الأهلي مبلغ (150,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه على لاعب فريق الاتحاد ضمن كأس سمو ولي العهد.

وكانت صور قد تمّ تداولها أظهرت لقطات محاولة لاعب الهلال أسامة هوساوي؛ منع اللاعب سلمان الفرج؛ من الحديث على حكم مباراة النصر بعد انتهائها، كما أظهرت كاميرات النقل التلفزيوني لمباراة الاتحاد والأهلي، رمي جماهير الأهلي قوارير المياه على لاعبي الاتحاد بعد تسجيلهم أحد الأهداف، التي أصابت إحداها اللاعب فهد المولد.