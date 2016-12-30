النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دش المولد" يغرِّم الأهلي 150 ألفاً  .. وإيقاف الفرج 4 مباريات

ضمن قرارات لجنة الانضباط .. قبل قليل

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عدداً من العقوبات تضمّنت إيقاف لاعب نادي الهلال سلمان الفرج (4) مباريات رسمية وغرامة (20,000) ريال؛ لتلفظه على حكم المباراة بألفاظٍ بذيئة في لقاء النصر.

 

كما قرّرت اللجنة ‏رفض احتجاج نادي الهلال ضدّ قرار الحكم بمنح البطاقة الصفراء الأولى لسلمان الفرج؛ في لقاء النصر ضمن كأس سمو ولي العهد.

 

‏وأصدرت اللجنة قراراً يقضي بتغريم نادي الأهلي مبلغ (150,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه على لاعب فريق الاتحاد ضمن كأس سمو ولي العهد.

 

وكانت صور قد تمّ تداولها أظهرت لقطات محاولة لاعب الهلال أسامة هوساوي؛ منع اللاعب سلمان الفرج؛ من الحديث على حكم مباراة النصر بعد انتهائها، كما أظهرت كاميرات النقل التلفزيوني لمباراة الاتحاد والأهلي، رمي جماهير الأهلي قوارير المياه على لاعبي الاتحاد بعد تسجيلهم أحد الأهداف، التي أصابت إحداها اللاعب فهد المولد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"دش المولد" يغرِّم الأهلي 150 ألفاً  .. وإيقاف الفرج 4 مباريات
سبق

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عدداً من العقوبات تضمّنت إيقاف لاعب نادي الهلال سلمان الفرج (4) مباريات رسمية وغرامة (20,000) ريال؛ لتلفظه على حكم المباراة بألفاظٍ بذيئة في لقاء النصر.

 

كما قرّرت اللجنة ‏رفض احتجاج نادي الهلال ضدّ قرار الحكم بمنح البطاقة الصفراء الأولى لسلمان الفرج؛ في لقاء النصر ضمن كأس سمو ولي العهد.

 

‏وأصدرت اللجنة قراراً يقضي بتغريم نادي الأهلي مبلغ (150,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه على لاعب فريق الاتحاد ضمن كأس سمو ولي العهد.

 

وكانت صور قد تمّ تداولها أظهرت لقطات محاولة لاعب الهلال أسامة هوساوي؛ منع اللاعب سلمان الفرج؛ من الحديث على حكم مباراة النصر بعد انتهائها، كما أظهرت كاميرات النقل التلفزيوني لمباراة الاتحاد والأهلي، رمي جماهير الأهلي قوارير المياه على لاعبي الاتحاد بعد تسجيلهم أحد الأهداف، التي أصابت إحداها اللاعب فهد المولد.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
03:48 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
08:04 AM
ضمن قرارات لجنة الانضباط .. قبل قليل

"دش المولد" يغرِّم الأهلي 150 ألفاً  .. وإيقاف الفرج 4 مباريات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
34
68,206

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عدداً من العقوبات تضمّنت إيقاف لاعب نادي الهلال سلمان الفرج (4) مباريات رسمية وغرامة (20,000) ريال؛ لتلفظه على حكم المباراة بألفاظٍ بذيئة في لقاء النصر.

 

كما قرّرت اللجنة ‏رفض احتجاج نادي الهلال ضدّ قرار الحكم بمنح البطاقة الصفراء الأولى لسلمان الفرج؛ في لقاء النصر ضمن كأس سمو ولي العهد.

 

‏وأصدرت اللجنة قراراً يقضي بتغريم نادي الأهلي مبلغ (150,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه على لاعب فريق الاتحاد ضمن كأس سمو ولي العهد.

 

وكانت صور قد تمّ تداولها أظهرت لقطات محاولة لاعب الهلال أسامة هوساوي؛ منع اللاعب سلمان الفرج؛ من الحديث على حكم مباراة النصر بعد انتهائها، كما أظهرت كاميرات النقل التلفزيوني لمباراة الاتحاد والأهلي، رمي جماهير الأهلي قوارير المياه على لاعبي الاتحاد بعد تسجيلهم أحد الأهداف، التي أصابت إحداها اللاعب فهد المولد.

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,466
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,415
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,479
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,426

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة