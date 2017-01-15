النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دعوى قضائية تكشف لا إنسانية "مايكروسوفت"

رفع موظفون لدى شركة "مايكروسوفت" الأمريكية دعوى قضائية تجاه الشركة؛ بسبب ما وصفوه بإجبارهم على أداء أنشطة "لا إنسانية" خلال إشرافهم على محتوى الإنترنت الخاص بها.

 

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن الأشخاص الذين يعملون على الإشراف على محتوى البيانات وسط عالم محاط بالسرية، لكنهم يجبرون على مشاهدة محتوى إنترنت غير ملائم، وملاحقة الأشخاص الأكثر فساداً وأصحاب العقول المريضة حول العالم، يصبحون أكثر عُرضة للاضطرابات النفسية والعاطفية.

 

واتهم الموظفان "هنري سوتو"؛ و"غريغ بلاورت"؛ الشركة الأمريكية، بإجبارهما على متابعة وملاحقة تلك الأنواع من المحتوى، على خلاف رغبتيهما؛ ما أصابهما بضرر نفسي وعقلي بالغ.

 

ويندرج عمل صاحبَيْ الدعوى ضمن التشريع الصادر عام 2008، والذي يلزم شركات التكنولوجيا، بضرورة الإبلاغ عن أيّ صورٍ للاعتداء على الأطفال وغيرها من الجرائم.

 

لكن الموظفين يتهمان "مايكروسوفت" بأنها لم تحذرهما من مغبة ومخاطر هذا النوع من العمل، ومن احتمالية إصابتهما بمشكلات نفسية مرهقة، نتيجة إجبارهما على الاستمرار في الاطلاع على تلك الأنواع من المحتوى "غير الإنساني والمثير للاشمئزاز"، بحسب الصحيفة البريطانية.

 

وأقيمت الدعوى القضائية في ديسمبر الماضي، لكن لم يعلن عنها إلا قبل أيام، وأشار فيها الموظفان إلى أنهما أُصيبا بأثر نفسي مبالغ فيه، لدرجة أنهما كانا يثوران غاضبين بمجرد رؤيتهما الأطفال، ولا يستطيعان استخدام الحاسب الآلي بسبب تعرضهما المستمر للانهيار.

 

وقال "بين ويلز"؛ أحد المحامين الذين تقدّموا بتلك الدعوى في ولاية واشنطن الأمريكية، مقر "مايكروسوفت": "إنه لأمر رهيب، يكفي رؤية طفل يتعرّض للتحرُّش الجنسي لتشعر بسوء، فما بالك بإجبارك على مشاهدة جرائم القتل، وأفعال أخرى لا تُوصف تحدث أمامك مع الأطفال".

 

وتابع بقوله: "أحد الموظفين كان لا يستطيع رؤية سكين في المطبخ أو النظر لأجهزة الحاسب، فيما اضطر الآخر لأخذ إجازة مرضية".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
دعوى قضائية تكشف لا إنسانية "مايكروسوفت"
سبق

رفع موظفون لدى شركة "مايكروسوفت" الأمريكية دعوى قضائية تجاه الشركة؛ بسبب ما وصفوه بإجبارهم على أداء أنشطة "لا إنسانية" خلال إشرافهم على محتوى الإنترنت الخاص بها.

 

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن الأشخاص الذين يعملون على الإشراف على محتوى البيانات وسط عالم محاط بالسرية، لكنهم يجبرون على مشاهدة محتوى إنترنت غير ملائم، وملاحقة الأشخاص الأكثر فساداً وأصحاب العقول المريضة حول العالم، يصبحون أكثر عُرضة للاضطرابات النفسية والعاطفية.

 

واتهم الموظفان "هنري سوتو"؛ و"غريغ بلاورت"؛ الشركة الأمريكية، بإجبارهما على متابعة وملاحقة تلك الأنواع من المحتوى، على خلاف رغبتيهما؛ ما أصابهما بضرر نفسي وعقلي بالغ.

 

ويندرج عمل صاحبَيْ الدعوى ضمن التشريع الصادر عام 2008، والذي يلزم شركات التكنولوجيا، بضرورة الإبلاغ عن أيّ صورٍ للاعتداء على الأطفال وغيرها من الجرائم.

 

لكن الموظفين يتهمان "مايكروسوفت" بأنها لم تحذرهما من مغبة ومخاطر هذا النوع من العمل، ومن احتمالية إصابتهما بمشكلات نفسية مرهقة، نتيجة إجبارهما على الاستمرار في الاطلاع على تلك الأنواع من المحتوى "غير الإنساني والمثير للاشمئزاز"، بحسب الصحيفة البريطانية.

 

وأقيمت الدعوى القضائية في ديسمبر الماضي، لكن لم يعلن عنها إلا قبل أيام، وأشار فيها الموظفان إلى أنهما أُصيبا بأثر نفسي مبالغ فيه، لدرجة أنهما كانا يثوران غاضبين بمجرد رؤيتهما الأطفال، ولا يستطيعان استخدام الحاسب الآلي بسبب تعرضهما المستمر للانهيار.

 

وقال "بين ويلز"؛ أحد المحامين الذين تقدّموا بتلك الدعوى في ولاية واشنطن الأمريكية، مقر "مايكروسوفت": "إنه لأمر رهيب، يكفي رؤية طفل يتعرّض للتحرُّش الجنسي لتشعر بسوء، فما بالك بإجبارك على مشاهدة جرائم القتل، وأفعال أخرى لا تُوصف تحدث أمامك مع الأطفال".

 

وتابع بقوله: "أحد الموظفين كان لا يستطيع رؤية سكين في المطبخ أو النظر لأجهزة الحاسب، فيما اضطر الآخر لأخذ إجازة مرضية".

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
01:32 PM

دعوى قضائية تكشف لا إنسانية "مايكروسوفت"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,264

رفع موظفون لدى شركة "مايكروسوفت" الأمريكية دعوى قضائية تجاه الشركة؛ بسبب ما وصفوه بإجبارهم على أداء أنشطة "لا إنسانية" خلال إشرافهم على محتوى الإنترنت الخاص بها.

 

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن الأشخاص الذين يعملون على الإشراف على محتوى البيانات وسط عالم محاط بالسرية، لكنهم يجبرون على مشاهدة محتوى إنترنت غير ملائم، وملاحقة الأشخاص الأكثر فساداً وأصحاب العقول المريضة حول العالم، يصبحون أكثر عُرضة للاضطرابات النفسية والعاطفية.

 

واتهم الموظفان "هنري سوتو"؛ و"غريغ بلاورت"؛ الشركة الأمريكية، بإجبارهما على متابعة وملاحقة تلك الأنواع من المحتوى، على خلاف رغبتيهما؛ ما أصابهما بضرر نفسي وعقلي بالغ.

 

ويندرج عمل صاحبَيْ الدعوى ضمن التشريع الصادر عام 2008، والذي يلزم شركات التكنولوجيا، بضرورة الإبلاغ عن أيّ صورٍ للاعتداء على الأطفال وغيرها من الجرائم.

 

لكن الموظفين يتهمان "مايكروسوفت" بأنها لم تحذرهما من مغبة ومخاطر هذا النوع من العمل، ومن احتمالية إصابتهما بمشكلات نفسية مرهقة، نتيجة إجبارهما على الاستمرار في الاطلاع على تلك الأنواع من المحتوى "غير الإنساني والمثير للاشمئزاز"، بحسب الصحيفة البريطانية.

 

وأقيمت الدعوى القضائية في ديسمبر الماضي، لكن لم يعلن عنها إلا قبل أيام، وأشار فيها الموظفان إلى أنهما أُصيبا بأثر نفسي مبالغ فيه، لدرجة أنهما كانا يثوران غاضبين بمجرد رؤيتهما الأطفال، ولا يستطيعان استخدام الحاسب الآلي بسبب تعرضهما المستمر للانهيار.

 

وقال "بين ويلز"؛ أحد المحامين الذين تقدّموا بتلك الدعوى في ولاية واشنطن الأمريكية، مقر "مايكروسوفت": "إنه لأمر رهيب، يكفي رؤية طفل يتعرّض للتحرُّش الجنسي لتشعر بسوء، فما بالك بإجبارك على مشاهدة جرائم القتل، وأفعال أخرى لا تُوصف تحدث أمامك مع الأطفال".

 

وتابع بقوله: "أحد الموظفين كان لا يستطيع رؤية سكين في المطبخ أو النظر لأجهزة الحاسب، فيما اضطر الآخر لأخذ إجازة مرضية".

شارك برأيك
27
53

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
497
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
3,959
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
3,989
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,005

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة