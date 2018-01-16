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دهانات الجزيرة تعرض لمنتجاتها المقاومة للحريق بورشة عمل أنظمة السلامة والوقاية في المشاريع

أقيمت بمشاركة الدفاع المدني بجازان و180 مهندساً ومختصاً

ضمن مساعيها للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق، وفي إطار استراتيجيتها المعنيّة بالصحة والسلامة والبيئة، وجهودها لترسيخ مفاهيم السلامة العامة ونشر الوعي بأهميتها وضرورتها في المجتمع، شاركت "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ورشة عمل بعنوان "المفاهيم الأساسية لمتطلبات أنظمة السلامة والوقاية من الحرائق في المشاريع"، وقدمت خلالها ورقة عمل تناولت منتجاتها المقاومة للحريق.
 
أقيمت ورشة العمل تحت رعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي محمد العمري، ونظّمتها جمعية المهندسين السعوديين، وجمعية المهندسين السودانيين، ممثلتين بفرعيهما بالمنطقة الجنوبية، وحضرها أكثر من 180 استشارياً ومهندساً، بالإضافة إلى مقاولين بارزين مختصين بالمشاريع، ورعتها دهانات الجزيرة تأكيداً لإيمانها بأهمية التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات وتعزيز الشراكات للنهوض بأعباء النهضة الشاملة في المملكة.
 
وأوضحت دهانات الجزيرة خلال ورشة العمل أنها تتبنى أحدث المعايير والمتطلبات ونظم الحماية والسلامة العالمية في قطاع الدهانات المقاومة للحريق، سعياً لحياة أكثر سلامة وطمأنينة وأماناً، وقد حصلت على شهادات من واحدة من أعرق الهيئات العالمية المتخصصة بالحماية والسلامة هي (EXOVA-WARRINGTONFIRE) ومن هيئة ( Underwriters Laboratories)-UL أبرز المصادر الموثوقة عالمياً في ميدان السلامة، لتكون أول شركة دهانات وطنية تحصل على هذه الأخيرة كإحدى ثمرات خططها التطويرية الطموحة والمتواصلة، لتتبوأ المملكة مكانة مرموقة في صناعة الدهانات جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا كبرى الدول الصناعية في العالم، ولتكون في موقع الريادة بين شركات الدهانات على مستوى القارتين الآسيوية والأفريقية.

 
ركّزت ورقة العمل التي قدمتها الشركة على منتجها الجزيرة فاير دامب 263 المقاوم للحريق بتقنية التورم لمدة تصل إلى ساعتين، الذي يستخدم للأسطح الحديدية، والمعتمد لعدة مشاريع كبرى، منها عدد من المجمعات التجارية التابعة لمجموعة الحكير، مثل الطائف مول والجبيل مول وفي مدن أخرى بالمملكة، ومشاريع لشركة أبيات ميغا ستورز في الرياض وجدة، وفندق ماريوت بجدة، والمدينة الصناعية في عسفان.
 
 وتناولت ورقة العمل منتج الجزيرة فاير وود 150 المقاوم للحريق بتقنية التورم لمدة تصل إلى ساعة واحدة، والمانع لانتشار اللهب للأسطح الخشبية كالأبواب والجدران والأعمدة، والمعتمد لعدد من المشاريع الاستراتيجية، مثل مشروع جبل عمر بمكة المكرمة، ومشروع استدامة لشركة سابك بالرياض، وعرضت الشركة لمنتجها الجزيرة نوفل، الفريد من نوعه بالنظر لخصائصه فائقة التميّز، متضمناً تركيبة خاصة تمنع انتشار اللهب، والذي يعتمد في تصنيعه على تقنية متطورّة تمنحه قوة التصاق عالية جداً وقدرة عالية على تقليل التصاق الأوساخ والبقع، ومقاومة ممتازة للغسيل بالماء والمنظفات، وتم اعتماده لمشاريع استراتيجية عدة، كتوسعة الحرم المكي الشريف، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دهانات الجزيرة تعرض لمنتجاتها المقاومة للحريق بورشة عمل أنظمة السلامة والوقاية في المشاريع
سبق

ضمن مساعيها للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق، وفي إطار استراتيجيتها المعنيّة بالصحة والسلامة والبيئة، وجهودها لترسيخ مفاهيم السلامة العامة ونشر الوعي بأهميتها وضرورتها في المجتمع، شاركت "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ورشة عمل بعنوان "المفاهيم الأساسية لمتطلبات أنظمة السلامة والوقاية من الحرائق في المشاريع"، وقدمت خلالها ورقة عمل تناولت منتجاتها المقاومة للحريق.
 
أقيمت ورشة العمل تحت رعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي محمد العمري، ونظّمتها جمعية المهندسين السعوديين، وجمعية المهندسين السودانيين، ممثلتين بفرعيهما بالمنطقة الجنوبية، وحضرها أكثر من 180 استشارياً ومهندساً، بالإضافة إلى مقاولين بارزين مختصين بالمشاريع، ورعتها دهانات الجزيرة تأكيداً لإيمانها بأهمية التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات وتعزيز الشراكات للنهوض بأعباء النهضة الشاملة في المملكة.
 
وأوضحت دهانات الجزيرة خلال ورشة العمل أنها تتبنى أحدث المعايير والمتطلبات ونظم الحماية والسلامة العالمية في قطاع الدهانات المقاومة للحريق، سعياً لحياة أكثر سلامة وطمأنينة وأماناً، وقد حصلت على شهادات من واحدة من أعرق الهيئات العالمية المتخصصة بالحماية والسلامة هي (EXOVA-WARRINGTONFIRE) ومن هيئة ( Underwriters Laboratories)-UL أبرز المصادر الموثوقة عالمياً في ميدان السلامة، لتكون أول شركة دهانات وطنية تحصل على هذه الأخيرة كإحدى ثمرات خططها التطويرية الطموحة والمتواصلة، لتتبوأ المملكة مكانة مرموقة في صناعة الدهانات جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا كبرى الدول الصناعية في العالم، ولتكون في موقع الريادة بين شركات الدهانات على مستوى القارتين الآسيوية والأفريقية.

 
ركّزت ورقة العمل التي قدمتها الشركة على منتجها الجزيرة فاير دامب 263 المقاوم للحريق بتقنية التورم لمدة تصل إلى ساعتين، الذي يستخدم للأسطح الحديدية، والمعتمد لعدة مشاريع كبرى، منها عدد من المجمعات التجارية التابعة لمجموعة الحكير، مثل الطائف مول والجبيل مول وفي مدن أخرى بالمملكة، ومشاريع لشركة أبيات ميغا ستورز في الرياض وجدة، وفندق ماريوت بجدة، والمدينة الصناعية في عسفان.
 
 وتناولت ورقة العمل منتج الجزيرة فاير وود 150 المقاوم للحريق بتقنية التورم لمدة تصل إلى ساعة واحدة، والمانع لانتشار اللهب للأسطح الخشبية كالأبواب والجدران والأعمدة، والمعتمد لعدد من المشاريع الاستراتيجية، مثل مشروع جبل عمر بمكة المكرمة، ومشروع استدامة لشركة سابك بالرياض، وعرضت الشركة لمنتجها الجزيرة نوفل، الفريد من نوعه بالنظر لخصائصه فائقة التميّز، متضمناً تركيبة خاصة تمنع انتشار اللهب، والذي يعتمد في تصنيعه على تقنية متطورّة تمنحه قوة التصاق عالية جداً وقدرة عالية على تقليل التصاق الأوساخ والبقع، ومقاومة ممتازة للغسيل بالماء والمنظفات، وتم اعتماده لمشاريع استراتيجية عدة، كتوسعة الحرم المكي الشريف، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
09:39 PM
اخر تعديل
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
06:50 AM
أقيمت بمشاركة الدفاع المدني بجازان و180 مهندساً ومختصاً

دهانات الجزيرة تعرض لمنتجاتها المقاومة للحريق بورشة عمل أنظمة السلامة والوقاية في المشاريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن مساعيها للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق، وفي إطار استراتيجيتها المعنيّة بالصحة والسلامة والبيئة، وجهودها لترسيخ مفاهيم السلامة العامة ونشر الوعي بأهميتها وضرورتها في المجتمع، شاركت "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ورشة عمل بعنوان "المفاهيم الأساسية لمتطلبات أنظمة السلامة والوقاية من الحرائق في المشاريع"، وقدمت خلالها ورقة عمل تناولت منتجاتها المقاومة للحريق.
 
أقيمت ورشة العمل تحت رعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي محمد العمري، ونظّمتها جمعية المهندسين السعوديين، وجمعية المهندسين السودانيين، ممثلتين بفرعيهما بالمنطقة الجنوبية، وحضرها أكثر من 180 استشارياً ومهندساً، بالإضافة إلى مقاولين بارزين مختصين بالمشاريع، ورعتها دهانات الجزيرة تأكيداً لإيمانها بأهمية التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات وتعزيز الشراكات للنهوض بأعباء النهضة الشاملة في المملكة.
 
وأوضحت دهانات الجزيرة خلال ورشة العمل أنها تتبنى أحدث المعايير والمتطلبات ونظم الحماية والسلامة العالمية في قطاع الدهانات المقاومة للحريق، سعياً لحياة أكثر سلامة وطمأنينة وأماناً، وقد حصلت على شهادات من واحدة من أعرق الهيئات العالمية المتخصصة بالحماية والسلامة هي (EXOVA-WARRINGTONFIRE) ومن هيئة ( Underwriters Laboratories)-UL أبرز المصادر الموثوقة عالمياً في ميدان السلامة، لتكون أول شركة دهانات وطنية تحصل على هذه الأخيرة كإحدى ثمرات خططها التطويرية الطموحة والمتواصلة، لتتبوأ المملكة مكانة مرموقة في صناعة الدهانات جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا كبرى الدول الصناعية في العالم، ولتكون في موقع الريادة بين شركات الدهانات على مستوى القارتين الآسيوية والأفريقية.

 
ركّزت ورقة العمل التي قدمتها الشركة على منتجها الجزيرة فاير دامب 263 المقاوم للحريق بتقنية التورم لمدة تصل إلى ساعتين، الذي يستخدم للأسطح الحديدية، والمعتمد لعدة مشاريع كبرى، منها عدد من المجمعات التجارية التابعة لمجموعة الحكير، مثل الطائف مول والجبيل مول وفي مدن أخرى بالمملكة، ومشاريع لشركة أبيات ميغا ستورز في الرياض وجدة، وفندق ماريوت بجدة، والمدينة الصناعية في عسفان.
 
 وتناولت ورقة العمل منتج الجزيرة فاير وود 150 المقاوم للحريق بتقنية التورم لمدة تصل إلى ساعة واحدة، والمانع لانتشار اللهب للأسطح الخشبية كالأبواب والجدران والأعمدة، والمعتمد لعدد من المشاريع الاستراتيجية، مثل مشروع جبل عمر بمكة المكرمة، ومشروع استدامة لشركة سابك بالرياض، وعرضت الشركة لمنتجها الجزيرة نوفل، الفريد من نوعه بالنظر لخصائصه فائقة التميّز، متضمناً تركيبة خاصة تمنع انتشار اللهب، والذي يعتمد في تصنيعه على تقنية متطورّة تمنحه قوة التصاق عالية جداً وقدرة عالية على تقليل التصاق الأوساخ والبقع، ومقاومة ممتازة للغسيل بالماء والمنظفات، وتم اعتماده لمشاريع استراتيجية عدة، كتوسعة الحرم المكي الشريف، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.
 

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