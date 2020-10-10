دورات مجانية لتدريب الطلاب على اختبار القدرات في الشرقية

"عطا": البرنامج ركّز على نقل العمل الخيري لـ"غذاء العقول"

تستضيف المنطقة الشرقية، للمرة الأولى على مستوى المملكة، دوراتٍ تدريبيةً مجانية لتدريب الطلبة على اختبارات القدرات (لفظي/ كمي).

وقال بدر السويدان رئيس مجلس أمناء جائزة الشاب عبد بن بدر السويدان: قُدّمت الجائزة هذه الدورة المجانية لأبنائنا طلبة المرحلة الثانوية، وهي خدمة تعليمية رائدة وفريدة.

وأضاف: بمجرد الإعلان عن البرنامج، وجدنا عدد الراغبين في المشاركة من الطلبة يفوق التوقعات؛ مما يؤكد الحاجة لمثل هذه البرامج.

وأردف: الدورة تُقام بجامع الشاب عبدالله السويدان بمدينة الخبر لمدة أسبوعين، ويتولى التدريبَ مجموعةٌ من المدربين من ذوي الخبرة الواسعة والكفاءة العالية.

من جانب آخر، قال الدكتور أسامة عطا المشرف التربوي على البرنامج: حين يأخذ العمل الخيري منحىً جديداً ومفهوماً حديثاً؛ فيتخطى الشكل الظاهر الذي يتمثل في إطعام جائع أو كسوة عارٍ، ويركّز على غذاء العقول وتنمية القدرات، وتطوير المهارات؛ فإنه بذلك يكون قد خطا خطوة إيجابية جديدة نحو نفع عام أكثر شمولاً.

وأضاف: أمانة جائزة الشاب عبدالله بن بدر السويدان تُطلق هذا البرنامج؛ لتضع نواةً ولَبِنةً لبرنامج متكامل في القدرات والتحصيل؛ لتقدم بذلك مشاركة اجتماعية، ومبادرة تعليمية أكثر عمقاً وأعمق أثراً؛ لأنها تُلامس حاجةً فعلية لشريحة مجتمعية من أبناء هذا الوطن المعطاء.