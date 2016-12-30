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دوريات الأمن بينبع تضبط شخصاً بحوزته حشيش وعرق مسكر

جرى تسليم الشخص والمضبوطات لجهة الاختصاص

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة ينبع من ضبط شخص عثر بحوزته على سجائر من الحشيش المخدر وعرق مسكر حيث تم تسليم الشخص والمضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

وبحسب المعلومات التي وصلت "سبق" فإن رجال دوريات الأمن اشتبهوا بشخص يقود مركبة وعند إيقافه طلب منه الإثبات إلا أن ارتباكه واشتباه رجال الأمن قاد إلى تفتيشه وتفتيش المركبة.

وقد عثر بحوزته على جالون محتمل أن يكون من مادة مسكرة، بالإضافة إلى ثلاث أصابع من مادة الحشيش المخدر وسيجارة ملفوفة محتمل أن تحتوي على مادة الحشيش وجرى تسليم الشخص لجهة الاختصاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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دوريات الأمن بينبع تضبط شخصاً بحوزته حشيش وعرق مسكر
سبق

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة ينبع من ضبط شخص عثر بحوزته على سجائر من الحشيش المخدر وعرق مسكر حيث تم تسليم الشخص والمضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

وبحسب المعلومات التي وصلت "سبق" فإن رجال دوريات الأمن اشتبهوا بشخص يقود مركبة وعند إيقافه طلب منه الإثبات إلا أن ارتباكه واشتباه رجال الأمن قاد إلى تفتيشه وتفتيش المركبة.

وقد عثر بحوزته على جالون محتمل أن يكون من مادة مسكرة، بالإضافة إلى ثلاث أصابع من مادة الحشيش المخدر وسيجارة ملفوفة محتمل أن تحتوي على مادة الحشيش وجرى تسليم الشخص لجهة الاختصاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
08:47 PM
جرى تسليم الشخص والمضبوطات لجهة الاختصاص

دوريات الأمن بينبع تضبط شخصاً بحوزته حشيش وعرق مسكر

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
1
982

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة ينبع من ضبط شخص عثر بحوزته على سجائر من الحشيش المخدر وعرق مسكر حيث تم تسليم الشخص والمضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

وبحسب المعلومات التي وصلت "سبق" فإن رجال دوريات الأمن اشتبهوا بشخص يقود مركبة وعند إيقافه طلب منه الإثبات إلا أن ارتباكه واشتباه رجال الأمن قاد إلى تفتيشه وتفتيش المركبة.

وقد عثر بحوزته على جالون محتمل أن يكون من مادة مسكرة، بالإضافة إلى ثلاث أصابع من مادة الحشيش المخدر وسيجارة ملفوفة محتمل أن تحتوي على مادة الحشيش وجرى تسليم الشخص لجهة الاختصاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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