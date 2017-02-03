دوري الأولى: الطائي يكسب الجيل بثلاثية

أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي: النجوم - هجر "1 - 1"، الفيحاء - ضمك "1 - 1"، الطائي - الجيل "3 - 1"، الوطني - النهضة "1 - 1".
أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي: النجوم - هجر "1 - 1"، الفيحاء - ضمك "1 - 1"، الطائي - الجيل "3 - 1"، الوطني - النهضة "1 - 1".
أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي: النجوم - هجر "1 - 1"، الفيحاء - ضمك "1 - 1"، الطائي - الجيل "3 - 1"، الوطني - النهضة "1 - 1".