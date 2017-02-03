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دوري الأولى: الطائي يكسب الجيل بثلاثية

أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:
النجوم - هجر "1 - 1"، الفيحاء - ضمك "1 - 1"، الطائي - الجيل "3 - 1"، الوطني - النهضة "1 - 1".

وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - أحد "33 نقطة"، 2 - النهضة "31 نقطة"، 3 - الفيحاء "31 نقطة"، 4 - الشعلة "31 نقطة"، 5 - هجر "28 نقطة"، 6 - العروبة "28 نقطة"، 7 - ضمك "26 نقطة"، 8 - نجران "26 نقطة"، 9 - الحزم "23 نقطة"، 10 - وج "23 نقطة"، 11 - الجيل "21 نقطة"، 12 - العدالة "21 نقطة"، 13 - القيصومة "21 نقطة"، 14 - النجوم "20 نقطة"، 15 - الوطني "19 نقطة"، 16 - الطائي "17 نقطة".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الأولى: الطائي يكسب الجيل بثلاثية
سبق

أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:
النجوم - هجر "1 - 1"، الفيحاء - ضمك "1 - 1"، الطائي - الجيل "3 - 1"، الوطني - النهضة "1 - 1".

وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - أحد "33 نقطة"، 2 - النهضة "31 نقطة"، 3 - الفيحاء "31 نقطة"، 4 - الشعلة "31 نقطة"، 5 - هجر "28 نقطة"، 6 - العروبة "28 نقطة"، 7 - ضمك "26 نقطة"، 8 - نجران "26 نقطة"، 9 - الحزم "23 نقطة"، 10 - وج "23 نقطة"، 11 - الجيل "21 نقطة"، 12 - العدالة "21 نقطة"، 13 - القيصومة "21 نقطة"، 14 - النجوم "20 نقطة"، 15 - الوطني "19 نقطة"، 16 - الطائي "17 نقطة".
 

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
09:47 PM

دوري الأولى: الطائي يكسب الجيل بثلاثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:
النجوم - هجر "1 - 1"، الفيحاء - ضمك "1 - 1"، الطائي - الجيل "3 - 1"، الوطني - النهضة "1 - 1".

وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - أحد "33 نقطة"، 2 - النهضة "31 نقطة"، 3 - الفيحاء "31 نقطة"، 4 - الشعلة "31 نقطة"، 5 - هجر "28 نقطة"، 6 - العروبة "28 نقطة"، 7 - ضمك "26 نقطة"، 8 - نجران "26 نقطة"، 9 - الحزم "23 نقطة"، 10 - وج "23 نقطة"، 11 - الجيل "21 نقطة"، 12 - العدالة "21 نقطة"، 13 - القيصومة "21 نقطة"، 14 - النجوم "20 نقطة"، 15 - الوطني "19 نقطة"، 16 - الطائي "17 نقطة".
 

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