دون المساس بالرسوم .. تطبيق التعديلات الجمركية بالنظام المُنسق لتصنيف السلع

بدأت الجمارك السعودية، اعتباراً من 3 / 4 / 1438هـ، الموافق 1 يناير 2017م، في تطبيق تعديلات النظام المنسق الصادرة من منظمة الجمارك العالمية.
تتعلق هذه التعديلات بتصنيف السلع والمنتجات دون المساس بفئات الرسوم الجمركية.
بدأت الجمارك السعودية، اعتباراً من 3 / 4 / 1438هـ، الموافق 1 يناير 2017م، في تطبيق تعديلات النظام المنسق الصادرة من منظمة الجمارك العالمية.
تتعلق هذه التعديلات بتصنيف السلع والمنتجات دون المساس بفئات الرسوم الجمركية.
بدأت الجمارك السعودية، اعتباراً من 3 / 4 / 1438هـ، الموافق 1 يناير 2017م، في تطبيق تعديلات النظام المنسق الصادرة من منظمة الجمارك العالمية.
تتعلق هذه التعديلات بتصنيف السلع والمنتجات دون المساس بفئات الرسوم الجمركية.
بدأت الجمارك السعودية، اعتباراً من 3 / 4 / 1438هـ، الموافق 1 يناير 2017م، في تطبيق تعديلات النظام المنسق الصادرة من منظمة الجمارك العالمية.
تتعلق هذه التعديلات بتصنيف السلع والمنتجات دون المساس بفئات الرسوم الجمركية.