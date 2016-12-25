دياز: مواجهة النصر نهائي مبكر.. وهذا اللاعب جاهز للمباراة

أكد مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني "رامون دياز" أنهم استعدوا جيدًا لمواجهة "النصر" مساء غد الاثنين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس ولي العهد. مشيرًا إلى أن لقاء الغد يختلف عن مباراة الدوري الماضية، ولا يخضع للمقاييس نفسها؛ كونها مباراة كأس، وتعتبر نهائيًّا مبكرًا. وزاد: "فريقنا رغم النقص الذي يعانيه أثبت في مواجهة الباطن أنه يملك لاعبين على مستوى عال، ولا يتأثر بغياب أحد؛ إذ قدم خلال لقاء الباطن مستوى جيدًا، وحقق النتيجة، وفي مباراة النصر الماضية كنا نستحق الفوز".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الأحد في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في مقر النادي.



وذكر "دياز" إلى أن فريقه يمر بحالة جيدة؛ إذ عملوا خلال الأيام الماضية على تجهيز الفريق لياقيًّا وتكتيكيًّا وذهنيًّا؛ لخوض مباراة الغد، والظفر ببطاقة التأهل إلى نهائي كأس ولي العهد. مشيرًا إلى أن اللاعب "محمد الشلهوب" سيكون ضمن قائمة الفريق التي ستعسكر استعدادًا لمواجهة الغد.

وعن استفادة الفريق من الفرص التي تسنح له خلال المباريات أجاب: "الفرص التي تسنح لنا مؤشر جيد، وتبيّن أننا نعمل بشكل ممتاز، وأتمنى أن نستغل الهجمات التي تسنح لنا يوم الغد، وكذلك في المباريات المقبلة".

من جهته، شدد اللاعب "عبدالملك الخيبري" على أهمية وجود جماهير الهلال غدًا – كعادتها - للظفر ببطاقة التأهل، وتحقيق ما يسعدهم - بإذن الله-. وذكر أنهم استعدوا بشكل جيد خلال تدريبات الفريق التي أعقبت لقاء الباطن؛ لتحقيق الفوز، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد.

