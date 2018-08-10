ديوان "المظالم" يدعو المحامين المرخصين للتسجيل بورشة الخدمات الإلكترونية

تنطلق الأربعاء المقبل تماشياً مع استراتيجيته المتواكبة مع "رؤية الممـلكة 2030"

دعا ديوان المظالم المحامين المرخصين، بالتزامن مع إطلاقه خدمة تسجيل المحامين، إلى حضور ورشة عمل بعنوان "الخدمات الإلكترونية للمحامين"؛ وذلك يوم الأربعاء القادم 24/ 11/ 1438هـ، في فندق الدار البيضاء "جراند- جدة" الساعة التاسعة والنصف.

وتأتي هذه الورشة في إطار الدعم والتعريف بالخدمات، وأيضاً تعزيز التشاركية البنّاءة مع المتعاملين مع أنظمة الديوان؛ من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والعمل على تحقيقها؛ وذلك تماشياً مع خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030؛ حيث تَضَمّنت خطة ديوان المظالم الاستراتيجية وضعَ مبادرات تُعنى بتعزيز التشاركية ورفع الوعي القضائي.

وتتناول هذه الورشة عدداً من المحاور المهمة؛ منها: (التعريف بخدمة تسجيل المحامين ومزاياها، والخدمات المقترحة للمحامين ومكاتب المحاماة، ورصد ملاحظات ومقترحات الحضور حيال الخدمة الحالية)، كما سيكون هناك إتاحة للمجال لمن عنده استفسار أو مقترح في هذا الشأن".

وتيسيراً للمشاركة؛ فقد خصص ديوان المظالم وعلى بوابته الإلكترونية www.bog.gov.sa رابطاً إلكترونياً يمكن من خلاله التسجيل لمن يرغب في الحضور؛ حيث المقاعد محدودة لحضور هذه الورشة.