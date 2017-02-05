رئيس أول مبادرة شبابية توافق "التحول والرؤية" يكشف دورها في حل التحديات

قال: شعارنا "كلنا شركاء في تنمية الـوطن" وأعضاؤنا مفكـرون وأكـاديمون ومهـتمون

أوضح مؤسس ورئيس المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة، طلال بن مشعان المفلح، لـ"سبق"، أن نشأة المبادرة نبعت من كونها غير ربحية من المواطن؛ من أجل تنمية وطنه، وتحقيق النهضة الشاملة؛ فهى أول مبادرة تضامنت مع التحول الوطني ورؤية السعودية 2030؛ مشيراً إلى أن فكرتها نشأت منذ عام بعد دراسة الوضع في المملكة؛ لما تعانيه من معوقات وصعوبات تنموية تؤكد ضرورة تكاتف الجهود سواء الحكومية أو الخاصة، وهو ما ذكره ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه عن رؤية السعودية 2030.

وبيّن "المفلح" لـ"سبق"، أن لديه القدرة في إدارة كثير من المشاكل والمعوقات بما يواكب الرؤية السعودية من خلال المبادرة، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة؛ مؤملاً أن تجد المبادرة الدعم الكامل لتحقيق التنمية في شتى مجالاتها؛ لتعود بالنفع والرفاهية على الوطن ومواطنيه.

وذكر، أن المبادرة اتخذت شعارها "كلنا شركاء في تنمية الوطن"، تنموية مستدامة شاملة بعنوان: "#المبادرة_الوطنية_للتنمية_المستدامة"، "اقتصادية_ثقافية_اجتماعية_بيئية_ توعوية حقوقية".

وزاد: "تهتم المبادرة بتنمية المواطن في شتى جوانب الحياة؛ من خلال طرح قضاياه ومناقشتها من خلال ورش العمل مع المسؤولين، ووضع الحلول والمقترحات، ومن ثم الرفع بها للجهات المختصة بشكل جاهز يساعدها في سرعة اتخاذ القرار المناسب؛ مما سيشكل رفع العبء والحمل عن الدولة؛ بحيث يكون المواطن شريكاً في حل قضاياه والمصاعب التي تواجهه بشكل فعال؛ كالصحة والتعليم والبيئة والحماية الفكرية والمشكلات المجتمعية؛ إضافة إلى الاستفادة من مكتسبات هذا الوطن وتوظيفها الأمثل، واستثمار الشباب والكفاءات في توظيفهم والاستفادة منهم في تنمية هذا الوطن الغالي، وكذلك مساعدة الأسر المحتاجة وتوفير الحياة الكريمة لهم؛ من خلال التنسيق وحث رجال الأعمال والمهتمين على تفعيل دورهم المجتمعي.. إلخ".

وأضاف "المفلح": "تحظى المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة بفريق عمل تطوعي ذي خبرة عالية وكفاءة؛ حيث استقطبت أعضاءها من رجال الفكر والأكاديمين والمهندسين والدكاتره والمهتمين من أبناء الوطن في كل المجالات".

وشاركت المبادرة الوطنية -بحسب رئيسها "المفلح"- منذ نشأتها في تبني كثير من المبادرات والفِرَق التطوعية ودعمها وتشجيعها وتوجيهها نحو الطريق الأمثل، وكذلك في وضع كثير من الحلول لبعض معوقات التنمية؛ على سبيل المثال: "اقتراح لحل المخالفات المرورية في "ساهر" لدى كثير من المواطنين، وكذلك متابعة كثير من الحالات الإنسانية بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية والخاصة في تبنيها".

كما كان للمبادرة الوطنية -وفقاً لمؤسسها- مشاركات وحضور في اليوم العالمي للدفاع المدني بمدينة تبوك، وكذلك المشاركة في فعاليات رياضة المشي "المليار خطوة"، التي أقامها القطاع الخاص بمدينة الرياض، وكذلك الفعاليات والندوات العامة والخاصة؛ منها مؤسسة الملك خالد الخيرية، وفعاليات يوم مسك العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها.

يُذكر، أن حساب المبادرة على "تويتر" هو "‎@sd_saudi_arabia".