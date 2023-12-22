النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

رئيس "الاتصالات" بعد تفاعله مع رسالة الطفل سعد المؤثرة يعلن العثور عليه وتقديم هديته

بعد أيام من رسالة الصغير إلى والدته طالبًا "استسماحها" لشراء "آي فون 6" مستعمل

بعد أيام من رسالة مؤثرة، أرسلها طفل سعودي إلى والدته طالبًا "استسماحها" لشراء "آي فون 6" مستعمل، وبعد أن دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسمًا للعثور على الطفل سعد بعنوان #مين_يعرف_سعد، بعد تفاعل الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، مع رسالته، ومطالبته بتوصيله للطفل، أعلن أمس الدكتور البياري العثور على الطفل، وأنه سوف يلتقيه بعد أيام، ويُسلِّمه هديته.
 
وكان الدكتور البياري قد تفاعل قبل يومين مع رسالة الطفل المتداوَلة لوالدته، داعيًا متابعيه إلى توصيله للطفل سعد.
 
وغرد البياري قائلاً: "‏أحد يعرف (سعد) يدلنا عليه؟ ‏صراحة.. مع الوعود اللي حاطها للوالدة يستاهل سعد.. ‏‫#مين_يعرف_سعد؟".
 
ليعود ويعلن الدكتور البياري عبر حسابه بـ"تويتر" أمس العثور على الطفل سعد صاحب تلك الرسالة الجميلة لوالدته، وأنه - إن شاء الله - سيلتقيه بعد أيام، ويسلِّمه هديته.
 
   وكانت الرسالة المتداوَلة للطفل سعد بها وعد لوالدته بأنه عند شرائها الجهاز له سينفِّذ أربعة وعود: أولها تغيير تصرفاته السابقة، ومواظبته على الصلاة، وبر والدته وأشقائه، وأخيرًا بقاء الجوال مع والدته لحين انتهاء مذاكرته. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس "الاتصالات" بعد تفاعله مع رسالة الطفل سعد المؤثرة يعلن العثور عليه وتقديم هديته
سبق

بعد أيام من رسالة مؤثرة، أرسلها طفل سعودي إلى والدته طالبًا "استسماحها" لشراء "آي فون 6" مستعمل، وبعد أن دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسمًا للعثور على الطفل سعد بعنوان #مين_يعرف_سعد، بعد تفاعل الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، مع رسالته، ومطالبته بتوصيله للطفل، أعلن أمس الدكتور البياري العثور على الطفل، وأنه سوف يلتقيه بعد أيام، ويُسلِّمه هديته.
 
وكان الدكتور البياري قد تفاعل قبل يومين مع رسالة الطفل المتداوَلة لوالدته، داعيًا متابعيه إلى توصيله للطفل سعد.
 
وغرد البياري قائلاً: "‏أحد يعرف (سعد) يدلنا عليه؟ ‏صراحة.. مع الوعود اللي حاطها للوالدة يستاهل سعد.. ‏‫#مين_يعرف_سعد؟".
 
ليعود ويعلن الدكتور البياري عبر حسابه بـ"تويتر" أمس العثور على الطفل سعد صاحب تلك الرسالة الجميلة لوالدته، وأنه - إن شاء الله - سيلتقيه بعد أيام، ويسلِّمه هديته.
 
   وكانت الرسالة المتداوَلة للطفل سعد بها وعد لوالدته بأنه عند شرائها الجهاز له سينفِّذ أربعة وعود: أولها تغيير تصرفاته السابقة، ومواظبته على الصلاة، وبر والدته وأشقائه، وأخيرًا بقاء الجوال مع والدته لحين انتهاء مذاكرته. 
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
01:32 AM
بعد أيام من رسالة الصغير إلى والدته طالبًا "استسماحها" لشراء "آي فون 6" مستعمل

رئيس "الاتصالات" بعد تفاعله مع رسالة الطفل سعد المؤثرة يعلن العثور عليه وتقديم هديته

A A A
سعود الدعجاني - جدة
41
56,485

بعد أيام من رسالة مؤثرة، أرسلها طفل سعودي إلى والدته طالبًا "استسماحها" لشراء "آي فون 6" مستعمل، وبعد أن دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسمًا للعثور على الطفل سعد بعنوان #مين_يعرف_سعد، بعد تفاعل الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، مع رسالته، ومطالبته بتوصيله للطفل، أعلن أمس الدكتور البياري العثور على الطفل، وأنه سوف يلتقيه بعد أيام، ويُسلِّمه هديته.
 
وكان الدكتور البياري قد تفاعل قبل يومين مع رسالة الطفل المتداوَلة لوالدته، داعيًا متابعيه إلى توصيله للطفل سعد.
 
وغرد البياري قائلاً: "‏أحد يعرف (سعد) يدلنا عليه؟ ‏صراحة.. مع الوعود اللي حاطها للوالدة يستاهل سعد.. ‏‫#مين_يعرف_سعد؟".
 
ليعود ويعلن الدكتور البياري عبر حسابه بـ"تويتر" أمس العثور على الطفل سعد صاحب تلك الرسالة الجميلة لوالدته، وأنه - إن شاء الله - سيلتقيه بعد أيام، ويسلِّمه هديته.
 
   وكانت الرسالة المتداوَلة للطفل سعد بها وعد لوالدته بأنه عند شرائها الجهاز له سينفِّذ أربعة وعود: أولها تغيير تصرفاته السابقة، ومواظبته على الصلاة، وبر والدته وأشقائه، وأخيرًا بقاء الجوال مع والدته لحين انتهاء مذاكرته. 
 

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,902
1200

1200

17 ديسمبر
5,379
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,754
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,088

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة