بعد أيام من رسالة مؤثرة، أرسلها طفل سعودي إلى والدته طالبًا "استسماحها" لشراء "آي فون 6" مستعمل، وبعد أن دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسمًا للعثور على الطفل سعد بعنوان #مين_يعرف_سعد، بعد تفاعل الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، مع رسالته، ومطالبته بتوصيله للطفل، أعلن أمس الدكتور البياري العثور على الطفل، وأنه سوف يلتقيه بعد أيام، ويُسلِّمه هديته. وكان الدكتور البياري قد تفاعل قبل يومين مع رسالة الطفل المتداوَلة لوالدته، داعيًا متابعيه إلى توصيله للطفل سعد. وغرد البياري قائلاً: "‏أحد يعرف (سعد) يدلنا عليه؟ ‏صراحة.. مع الوعود اللي حاطها للوالدة يستاهل سعد.. ‏‫#مين_يعرف_سعد؟". ليعود ويعلن الدكتور البياري عبر حسابه بـ"تويتر" أمس العثور على الطفل سعد صاحب تلك الرسالة الجميلة لوالدته، وأنه - إن شاء الله - سيلتقيه بعد أيام، ويسلِّمه هديته. وكانت الرسالة المتداوَلة للطفل سعد بها وعد لوالدته بأنه عند شرائها الجهاز له سينفِّذ أربعة وعود: أولها تغيير تصرفاته السابقة، ومواظبته على الصلاة، وبر والدته وأشقائه، وأخيرًا بقاء الجوال مع والدته لحين انتهاء مذاكرته.

رئيس "الاتصالات" بعد تفاعله مع رسالة الطفل سعد المؤثرة يعلن العثور عليه وتقديم هديته سعود الدعجاني سبق 2016-12-21 بعد أيام من رسالة مؤثرة، أرسلها طفل سعودي إلى والدته طالبًا "استسماحها" لشراء "آي فون 6" مستعمل، وبعد أن دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسمًا للعثور على الطفل سعد بعنوان #مين_يعرف_سعد، بعد تفاعل الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، مع رسالته، ومطالبته بتوصيله للطفل، أعلن أمس الدكتور البياري العثور على الطفل، وأنه سوف يلتقيه بعد أيام، ويُسلِّمه هديته.



وكان الدكتور البياري قد تفاعل قبل يومين مع رسالة الطفل المتداوَلة لوالدته، داعيًا متابعيه إلى توصيله للطفل سعد.



وغرد البياري قائلاً: "‏أحد يعرف (سعد) يدلنا عليه؟ ‏صراحة.. مع الوعود اللي حاطها للوالدة يستاهل سعد.. ‏‫#مين_يعرف_سعد؟".



ليعود ويعلن الدكتور البياري عبر حسابه بـ"تويتر" أمس العثور على الطفل سعد صاحب تلك الرسالة الجميلة لوالدته، وأنه - إن شاء الله - سيلتقيه بعد أيام، ويسلِّمه هديته.



وكانت الرسالة المتداوَلة للطفل سعد بها وعد لوالدته بأنه عند شرائها الجهاز له سينفِّذ أربعة وعود: أولها تغيير تصرفاته السابقة، ومواظبته على الصلاة، وبر والدته وأشقائه، وأخيرًا بقاء الجوال مع والدته لحين انتهاء مذاكرته.



21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438 01:32 AM

بعد أيام من رسالة الصغير إلى والدته طالبًا "استسماحها" لشراء "آي فون 6" مستعمل

رئيس "الاتصالات" بعد تفاعله مع رسالة الطفل سعد المؤثرة يعلن العثور عليه وتقديم هديته





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بعد أيام من رسالة مؤثرة، أرسلها طفل سعودي إلى والدته طالبًا "استسماحها" لشراء "آي فون 6" مستعمل، وبعد أن دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسمًا للعثور على الطفل سعد بعنوان #مين_يعرف_سعد، بعد تفاعل الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، مع رسالته، ومطالبته بتوصيله للطفل، أعلن أمس الدكتور البياري العثور على الطفل، وأنه سوف يلتقيه بعد أيام، ويُسلِّمه هديته.



وكان الدكتور البياري قد تفاعل قبل يومين مع رسالة الطفل المتداوَلة لوالدته، داعيًا متابعيه إلى توصيله للطفل سعد.



وغرد البياري قائلاً: "‏أحد يعرف (سعد) يدلنا عليه؟ ‏صراحة.. مع الوعود اللي حاطها للوالدة يستاهل سعد.. ‏‫#مين_يعرف_سعد؟".



ليعود ويعلن الدكتور البياري عبر حسابه بـ"تويتر" أمس العثور على الطفل سعد صاحب تلك الرسالة الجميلة لوالدته، وأنه - إن شاء الله - سيلتقيه بعد أيام، ويسلِّمه هديته.



وكانت الرسالة المتداوَلة للطفل سعد بها وعد لوالدته بأنه عند شرائها الجهاز له سينفِّذ أربعة وعود: أولها تغيير تصرفاته السابقة، ومواظبته على الصلاة، وبر والدته وأشقائه، وأخيرًا بقاء الجوال مع والدته لحين انتهاء مذاكرته.

