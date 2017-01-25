رئيس "السياحة" وأمير "المدينة" يدشنان مهرجان "تاريخية ينبع"

​يتضمن عروضاً للفلاي بورد وفرقة الفنون الشعبية وخيمة الصقارة

في حفل بهيج ووسط حضور كثيف اكتظت به جنبات ساحة المنطقة التاريخية بينبع، دشن "الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز" رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، و"الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" أمير منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم؛ مهرجان "تاريخية ينبع" بحضور محافظ ينبع "المهندس مساعد السليم"، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، ومدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة "سامر العنيني"، وجمع من مديري الإدارات الحكومية وأعيان المحافظة.

وافتتح "الأمير سلطان بن سلمان، والأمير فيصل بن سلمان"، معرض الصور التاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز الذي نظمته دارة الملك عبدالعزيز، إلى جانب الصور والوثائق التاريخية عن منطقة المدينة المنورة.

وقاما بجولة في أرجاء موقع المهرجان، وافتتح "سوق الليل" كأول سوق نسائي على مستوى المملكة، كما شهد عدداً من عروض فرقة الفنون الشعبية، واستمع لشرح مفصل عن فعاليات المهرجان.

وتم خلال حفل التدشين تكريم الشركاء المساهمين في مشروع تطوير حي الصور والداعمين، وتتضمن فعاليات المهرجان، التي تستمر حتى الخامس من جمادى الأولى عدداً من الفعاليات كمركاز التاريخية الذي يستضيف عدداً من المشاهير والأدباء.

كما تتضمن الفعاليات عروضاً للفلاي بورد، وعروض فرقة الفنون الشعبية، إلى جانب خيمة الصقارة، بما تحتويه من معرض وصور، بالإضافة للملتقى النسائي الذي يتضمن الكثير من ورش العمل والدورات واللقاءات الفنية والأدبية لشاعرات الوطن ومشاهير، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

