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رسمياً .. "خريبين" هلالي مقابل مليون دولار

سبق– الرياض: أكدت قناة أبوظبي الرياضية عن موافقة نادي الظفرة الإماراتي، على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف السوري "عمر خريبين" رسمياً إلى نادي الهلال بنظام الإعارة مقابل مبلغ مليون دولار.

 

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رئيس "الظفرة" الإماراتي: نفاضل بين عرضي "الهلال" و"الوحدة" بشأن "خريبين"

 

قال "صالح المزروعي" رئيس نادي الظفرة الإماراتي: إن الساعات القليلة القادمة سيتم فيها اتخاذ قرار بشأن المهاجم السوري "عمر خريبين- 22 عاماً"، وأن النادي تأكد برغبة اللاعب في الانتقال من النادي، وأن المفاضلة ستكون بين عرضي الهلال والوحدة الإماراتي لضم اللاعب. 

وقال "المزروعي" في تصريحاتٍ إذاعية لبرنامج "بين اثنين" على إذاعة "يو إف إم": "لم نبتّ في موضوع عرض الهلال للاعب "عمر خريبين"، والرأي للجنة الفنية في النادي؛ حيث سيتم الاجتماع بهم، وسنحدد المبلغ المطلوب مقابل إعارة "عمر خريبين" للهلال لمدة 6 أشهر في حال موافقتهم". 

وكشف "المزروعي" عن وجود عرضين من الهلال والوحدة الإماراتي، وأنهم سيفاضلون بين العرضين وسيتم اختيار العرض الأنسب للنادي، مضيفاً أن اللاعب لديه رغبة بالخروج من النادي".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً .. "خريبين" هلالي مقابل مليون دولار
سبق

سبق– الرياض: أكدت قناة أبوظبي الرياضية عن موافقة نادي الظفرة الإماراتي، على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف السوري "عمر خريبين" رسمياً إلى نادي الهلال بنظام الإعارة مقابل مبلغ مليون دولار.

 

..................................................................

رئيس "الظفرة" الإماراتي: نفاضل بين عرضي "الهلال" و"الوحدة" بشأن "خريبين"

 

قال "صالح المزروعي" رئيس نادي الظفرة الإماراتي: إن الساعات القليلة القادمة سيتم فيها اتخاذ قرار بشأن المهاجم السوري "عمر خريبين- 22 عاماً"، وأن النادي تأكد برغبة اللاعب في الانتقال من النادي، وأن المفاضلة ستكون بين عرضي الهلال والوحدة الإماراتي لضم اللاعب. 

وقال "المزروعي" في تصريحاتٍ إذاعية لبرنامج "بين اثنين" على إذاعة "يو إف إم": "لم نبتّ في موضوع عرض الهلال للاعب "عمر خريبين"، والرأي للجنة الفنية في النادي؛ حيث سيتم الاجتماع بهم، وسنحدد المبلغ المطلوب مقابل إعارة "عمر خريبين" للهلال لمدة 6 أشهر في حال موافقتهم". 

وكشف "المزروعي" عن وجود عرضين من الهلال والوحدة الإماراتي، وأنهم سيفاضلون بين العرضين وسيتم اختيار العرض الأنسب للنادي، مضيفاً أن اللاعب لديه رغبة بالخروج من النادي".
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
08:59 PM
اخر تعديل
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:09 AM

رسمياً .. "خريبين" هلالي مقابل مليون دولار

A A A
محمد السيّد - الرياض
35
35,175

سبق– الرياض: أكدت قناة أبوظبي الرياضية عن موافقة نادي الظفرة الإماراتي، على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف السوري "عمر خريبين" رسمياً إلى نادي الهلال بنظام الإعارة مقابل مبلغ مليون دولار.

 

..................................................................

رئيس "الظفرة" الإماراتي: نفاضل بين عرضي "الهلال" و"الوحدة" بشأن "خريبين"

 

قال "صالح المزروعي" رئيس نادي الظفرة الإماراتي: إن الساعات القليلة القادمة سيتم فيها اتخاذ قرار بشأن المهاجم السوري "عمر خريبين- 22 عاماً"، وأن النادي تأكد برغبة اللاعب في الانتقال من النادي، وأن المفاضلة ستكون بين عرضي الهلال والوحدة الإماراتي لضم اللاعب. 

وقال "المزروعي" في تصريحاتٍ إذاعية لبرنامج "بين اثنين" على إذاعة "يو إف إم": "لم نبتّ في موضوع عرض الهلال للاعب "عمر خريبين"، والرأي للجنة الفنية في النادي؛ حيث سيتم الاجتماع بهم، وسنحدد المبلغ المطلوب مقابل إعارة "عمر خريبين" للهلال لمدة 6 أشهر في حال موافقتهم". 

وكشف "المزروعي" عن وجود عرضين من الهلال والوحدة الإماراتي، وأنهم سيفاضلون بين العرضين وسيتم اختيار العرض الأنسب للنادي، مضيفاً أن اللاعب لديه رغبة بالخروج من النادي".
 

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