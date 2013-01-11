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رئيس الهلال يقدم العضوية الشرفية للبطل "العواجي"

 قدم رئيس نادي الهلال "الأمير نواف بن سعد" العضوية الشرفية إلى رجل الأمن العريف "جبران عواجي" بعد قيامه بزيارته للاطمئنان عليه وتهنئته على العمل البطولي.

يذكر أن "العواجي" قد تصدى للإرهابيّين في حي الياسمين بالعاصمة الرياض وأرداهما مقتولين، وذلك في مشهد بطولي سطره بطل من أبطال السعودية الذين يذودون عن تراب وطنهم، ويقدمون أرواحهم رخيصة، لا يهابون ولا يخشون في الحق نيران الأعداء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الهلال يقدم العضوية الشرفية للبطل "العواجي"
سبق

 قدم رئيس نادي الهلال "الأمير نواف بن سعد" العضوية الشرفية إلى رجل الأمن العريف "جبران عواجي" بعد قيامه بزيارته للاطمئنان عليه وتهنئته على العمل البطولي.

يذكر أن "العواجي" قد تصدى للإرهابيّين في حي الياسمين بالعاصمة الرياض وأرداهما مقتولين، وذلك في مشهد بطولي سطره بطل من أبطال السعودية الذين يذودون عن تراب وطنهم، ويقدمون أرواحهم رخيصة، لا يهابون ولا يخشون في الحق نيران الأعداء.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:29 PM

رئيس الهلال يقدم العضوية الشرفية للبطل "العواجي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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36,194

 قدم رئيس نادي الهلال "الأمير نواف بن سعد" العضوية الشرفية إلى رجل الأمن العريف "جبران عواجي" بعد قيامه بزيارته للاطمئنان عليه وتهنئته على العمل البطولي.

يذكر أن "العواجي" قد تصدى للإرهابيّين في حي الياسمين بالعاصمة الرياض وأرداهما مقتولين، وذلك في مشهد بطولي سطره بطل من أبطال السعودية الذين يذودون عن تراب وطنهم، ويقدمون أرواحهم رخيصة، لا يهابون ولا يخشون في الحق نيران الأعداء.

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