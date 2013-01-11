رئيس الهلال يقدم العضوية الشرفية للبطل "العواجي"

قدم رئيس نادي الهلال "الأمير نواف بن سعد" العضوية الشرفية إلى رجل الأمن العريف "جبران عواجي" بعد قيامه بزيارته للاطمئنان عليه وتهنئته على العمل البطولي.

يذكر أن "العواجي" قد تصدى للإرهابيّين في حي الياسمين بالعاصمة الرياض وأرداهما مقتولين، وذلك في مشهد بطولي سطره بطل من أبطال السعودية الذين يذودون عن تراب وطنهم، ويقدمون أرواحهم رخيصة، لا يهابون ولا يخشون في الحق نيران الأعداء.