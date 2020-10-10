رئيس بلدية الحازمي يرد على شكاوى أهالي ترج: هذه مشاريعنا المنفذة

الأهالي: هناك تمايز في الخدمات المقدمة على حسابنا.. 10 سنوات نطالب

أوضح رئيس بلدية الحازمي، التابعة لمحافظة بيشة، حول شكوى أهالي مركز ترج عن منع البلدية من توفير الخدمات البلدية لهم؛ أن البلدية تسعى جاهدة في إيصال الخدمات حسب الإمكانيات والأولوية، وأنها نفّذت عدداً من الخدمات البلدية.

وتفصيلاً، قال المواطن علي منصور علي بن قبلان آل زياد لـ"سبق": إن مركز وادي ترج يفتقد إلى الكثير من الخدمات البلدية؛ مشيراً إلى أنهم رفعوا مطالباتهم إلى بلدية الحازمي للحصول على خدمات بلدية ومنها ازدواجية الطريق المؤدي إلى مركز وادي ترج، ومركز القوباء، وإنشاء عبّارات وحواجز إسمنتية لتصريف سيول وادي حوران وسنومة، إلى جانب مطالباتهم بإنشاء حدائق عامة وإنارة شاملة وسفلتة الجوتين العليا والسفلى، والطريق المؤدي منها إلى آل الرومي وجلان.

وأضاف: نطالب بسفلتة الطريق المؤدي إلى مركز الإمارة والمحكمة في ترج، وسفلتة طريق الظهية، الجينة، والمنيعية، وزيادة الطاقة في ملعب آل زياد، واستكمال مشروعه من تشبيك ومدرج وممشى، كذلك سفلتة الطريق المؤدي إلى مكتب التعليم بترج.

وتابع: بدأت مطالبات أهالي مركز ترج قبل نحو سبعة عشر عاماً وتم تهميشها من قِبَل بلدية بيشة سابقاً وبلدية الحازمي حالياً؛ مختتماً بأن الأهالي يطالبون بمنح الصلاحيات لمكتب الخدمات البلدية في ترج لخدمة المنطقة والأهالي.

من جهته قال المواطن فهد حامد لـ"سبق": إن بلدية الحازمي تركّز خدماتها فقط في قرى الحازمي، ولا تنظر في مطالبات قرى مركز ترج.

وأضاف: قرى وادي ترج (الفيض، الصور، الغفرات، مهر، الحفرة) بحاجة لخدمات بلدية؛ حيث لا يوجد توسعة وإنارة شوارع؛ مفيداً بأنه تَقَدّم بطلب إلى رئيس بلدية الحازمي، وأجابه حينها بضرورة تقدم شيخ القبيلة بطلبات الأهالي!

وفي نفس السياق قال المواطن صالح بن براص لـ"سبق": نطالب بلدية الحازمي بتسوير مقبرة ريع القو؛ مفيداً بأن الكلاب الضالة تتجول داخل المقبرة لعدم وجود أسوار عليها.

وقال المواطن بداح سويد الحجيري لـ"سبق": تَقَدّمنا بطلب إلى بلدية الحازمي منذ عام 1434هـ؛ مفاده سفلتة موقع أمام جامع منطقة الحجيرات وسوق التمر وإنارته، إلى جانب استكمال مشروع الملعب وتسوير مصلى العيد.

من جهته قال رئيس بلدية الحازمي غرم بن عبدالله الأحمري لـ"سبق": بناء على ما تم توضيحه من استدعاءات لأهالي مركز وادي ترج؛ تود بلدية الحازمي إيضاح بعض المشاريع المنفّذة لمركز وادي ترج ومهام مكتب خدمات البلدية فيها.. إن مكتب خدمات البلدية في ترج مزود بعدد ستة موظفين؛ وذلك للقيام بإنهاء جميع ما يتعلق بمعاملات المراكز والموظفين، ومراقبة الأراضي والجولات التفتيشية للمحلات، كما أنه يقوم بصيانة وتركيب الكشافات.

وأضاف: يوجد لدى مكتب ترج 6 فِرَق نظافة لتغطية جميع القرى التابعة لمركز وادي ترج ومركز القوباء، بالإضافة لفِرَق صيانة الشوارع ومعدات لخدمة المركز والجهات الحكومية أثناء فترة هطول الأمطار، كما شرعت البلدية في خدمة الشارع العام بتركيب عدد 86 عمود إنارة، وتم تركيب كشافات لجميع القرى، وتم تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بقرية العزيلاء؛ لكن فوجئت البلدية بإتلاف وتكسير تلك الإنارة في خلال 3 أيام من تركيبها وتتواجد معاملة لدى الجهات المختصة بخصوص ذلك.

وتابع: تم الانتهاء من تسوير عدد من المقابر بمركز وادي ترج وعمل مزلقان أمام المستشفى وتهيئة وفتح طريق من جهة العبارة المجاورة للمستشفى؛ وذلك لخدمة المستشفى أثناء جريان السيول، بالإضافة لعمل توسعة للطريق الرابط بين قرية آل الرومي وجلان.

وأردف: تم توسعة الطريق المجاور لمستشفى وادي ترج، وسفلتة عدد من طرق القرى، وتم دراسة جميع الوصلات الترابية التي تخدم المنازل وعمل دراسة لها، ويجري إدراجُها ضِمن المبادرات الخاصة بالطرق، كما تم العمل بالإجراءات التي تُسهم في تطوير وتنمية المراكز، كذلك إدارج عدد من مشاريع السفلتة.. وتم إدارج عدد من المواقع لمشروع درء أخطار السيول؛ إلا أن أمراً سامياً صدر بإيقاف العقود الجديدة لتلك المشاريع، والتي تشمل بعض الخدمات لمركز وادي ترج، كما أنه سَبَق أن تم وقوف المجلس البلدي قبل عدة أشهر -بمشاركة نواب قبائل ورئيس المركز- وتم إفهامهم أنه يلزم إيجاد موقع خالٍ من المعارضات لعمل مشاريع حيوية للمركز، كما تم إنشاء عدد 2 ملاعب بمركز وادي ترج، ويجري العمل على مشروع حصر وتوثيق ممتلكات البلدية؛ وذلك لعمل نزع ملكيات لتطوير السوق ضمن المشاريع المستقبلية، كما كان هناك مشروع لإنشاء مغاسل موتى، وكذلك مشروع لإنشاء نقطة سلخ، ومشروع لإنشاء ملعب بقرية آل الرومي.

وقال: بعد البحث عن موقع مناسب يفي بالغرض المطلوب؛ تم الاعتراض على التنفيذ من قِبَل الأهالي، وتم عرض ذلك على المجلس البلدي الذي أقر بنقل تلك المشاريع من مركز وادي ترج إلى مواقع أخرى؛ وذلك لعدم توفر مواقع مناسبة، وكثرة المعارضين لذلك؛ حيث بدأت البلدية بجهودها الذاتية بالعمل على تهيئة موقع جهة جبل خنيزر؛ وذلك لعمل منتزهات ومظلات وممشى في هذا الموقع؛ إلا أن عدة أشخاصاً تقدموا بالمعارضة لهذا المشروع، وطلبوا عدم وضع هذه الخدمات في هذه الأماكن، ومصدّق من قِبَل أحد النواب.. وأما ما يخص ازدواجية الطريق العام وعمل عبّارة بحوران أمام المستشفى؛ فإن ذلك من اختصاص وزارة الطرق؛ كونها مَن قامت بفتح الطريق وباستلامه.

واختتم: تود بلدية الحازمي إيضاح أنها ستظل تسعى لخدمة الجميع في ظل الإمكانيات المتاحة لها؛ مع العلم أن البلدية تخدم عدد 5 مراكز، ويتم توزيع الخدمات عليها حسب الأولوية وحسب إقرار المجلس البلدي.