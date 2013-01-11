رئيس "علماء باكستان" يشيد بجهود الأمن السعودي وإنجازاته المشرفة

عقب القضاء على اثنين من الإرهابيين أمس الأول في العاصمة الرياض

‏أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ أشرفي بجهود رجال الأمن في السعودية وإنجازاتهم المشرفة، عقب القضاء على اثنين من الإرهابيين أمس الأول في العاصمة الرياض.



‏وأكد في تصريح له خلال زيارته المسجد النبوي الشريف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تذود ببسالة عن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مضيفاً أن المملكة تسعى لوحدة الأمة الإسلامية، وأعمالها وإسهاماتها ومساعداتها الكبيرة لمختلف البلدان والدول الإسلامية تشهد لها بذلك.

