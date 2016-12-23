رئيس "غرفة بيشة": أرقام الميزانية تؤكد قدرة السعودية على مواجهة الظروف

قال: كشفت متانة الاقتصاد وفعاليته في دعم مختلف القطاعات وانعكاسه على المواطن

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة، علي بن محمد الصعيري، أن الميزانية الجديدة للمملكة للعام 2017 والتي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وما تضمنته من نتائج وأرقام لتؤكد على قوة اقتصاد المملكة العربية السعودية ومتانة قواعده وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية التي عانت منها معظم دول العالم.



وأضاف "الصعيري"، أن الميزانية الجديدة تعطي أكثر من دلالة على أن الأداء الاقتصادي للمملكة قوي رغم تحديات الاقتصاد العالمي ومبشر وقادر على تجاوز الصعوبات، وعلى أن حركة الاقتصاد ستشهد المزيد من الفاعلية وتحريك عجلته للأمام داعماً لمختلف القطاعات الاقتصادية وتنعكس آثاره الإيجابية على حياة المواطنين.



وبين، أن جميع أعضاء مجلس إدارة غرفة بيشة يشيدون بما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته الكريمة من ثقة في الاقتصاد الوطني ومقدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي واجهت الاقتصاد العالمي، وأن هذه الميزانية قائمة على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل، وأن الأولوية لاستكمال المشاريع وإطلاق برامج إصلاحات اقتصادية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.

