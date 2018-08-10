رئيس مجلس إدارة "كفيف" بالرياض يقدم شكره لمقام نائب خادم الحرمين لتبرعه للجمعيات الخيرية

قال إن المبادرة النبيلة تأتي للنهوض بمستوى القطاع الخيري

قدم رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف)، الدكتور ناصر بن علي الموسى، أخلص الشكر وأعمق التقدير وأعظم الامتنان لمقام نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على الدعم السخي الذي قدمه للجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض.



وأشار الدكتور الموسى إلى أن ذلك الدعم لا يستغرب أبداً على سموه الكريم، فهو -يحفظه الله- يسير على خطى قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أدام الله عزه، وأمد في عمره، ومتعه بالصحة والعافية- الذي كان أكبر الداعمين للجمعيات الخيرية منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض.



وأكد الدكتور الموسى أن تلك المبادرة النبيلة منه تأتي في إطار الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة (2030)، والمبادرات التنفيذية لبرنامج التحول الوطني (2020)، والتي تسعى للنهوض بمستوى القطاع الخيري، أو ما يعرف بـ"القطاع الثالث"، كي يصبح مكملاً ومتمماً للقطاعين الحكومي والأهلي، بما يشكل منظومة متكاملة من البرامج والخدمات والنشاطات التي تسهم في الرقي والتقدم لوطننا العزيز.

