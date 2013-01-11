رئيس "ملكية ينبع" يعتمد الهيكل التنظيمي للاتصال والإعلام بالمركز الرئيس

بعد قراره بتحويلها إلى إدارة عامة وتثبيت العاملين فيها على وظائفهم

وافق رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود على اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع الاتصال والإعلام وتثبيت العاملين فيه على وظائفهم، وذلك بعد قراره بتحويل إدارة العلاقات العامة إلى إدارة عامة للاتصال والإعلام.

ورفع الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر مدير عام الاتصال والإعلام شكره وتقديره لرئيس الهيئة الملكية على النقلة التطويرية النوعية للقطاع، مضيفاً أن رؤيته تتجه نحو مواكبة جميع متطلبات الجانب الاتصالي والإعلامي لتحقيق استراتيجيات الهيئة الملكية وأهدافها.

ولفت الدكتور "العبدالقادر" إلى أن الإدارة العامة للاتصال والإعلام حققت تناغماً كبيراً في دائرة العمل اليومي مع بقية الإدارات، واستقطبت مؤخراً كوادر وخبرات متخصصة؛ للمساهمة في إبراز عمل الهيئة الملكية وإظهارها بالصورة التي تليق بها.

وقد شملت موافقة رئيس الهيئة الملكية تكليف الزملاء فيصل الدوخي على وظيفة مدير إدارة العلاقات العامة، ومبارك الدجين على وظيفة مدير إدارة الإعلام، وفهد الحربي على وظيفة رئيس قسم الهوية الاستراتيجية، وكان رئيس الهيئة الملكية قد أصدر في وقت سابق قراراً بإنشاء إدارة عامة للاتصال والإعلام في مركز الهيئة الملكية الرئيس بالرياض، وتعيين الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر مديراً عاماً لها ومتحدثاً رسمياً للهيئة الملكية للجبيل وينبع.