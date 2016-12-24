منحت الجامعة الأردنية -كلية الدراسات العليا- درجة الدكتوراه للباحث "طامي بن دغيليب الشمراني"، رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان، وذلك عن رسالة دكتوراه أعدها تحت عنوان : "جماليات الأسلوب في شعر سعد العريني".
رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان يحصل على الدكتوراه من الجامعة الأردنية
منحت الجامعة الأردنية -كلية الدراسات العليا- درجة الدكتوراه للباحث "طامي بن دغيليب الشمراني"، رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان، وذلك عن رسالة دكتوراه أعدها تحت عنوان : "جماليات الأسلوب في شعر سعد العريني".
اعلان
رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان يحصل على الدكتوراه من الجامعة الأردنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2016-12-24
24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
09:59 PM
رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان يحصل على الدكتوراه من الجامعة الأردنية
منحت الجامعة الأردنية -كلية الدراسات العليا- درجة الدكتوراه للباحث "طامي بن دغيليب الشمراني"، رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان، وذلك عن رسالة دكتوراه أعدها تحت عنوان : "جماليات الأسلوب في شعر سعد العريني".
شارك برأيك
كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:
اعلان
1 %
20 ديسمبر
2,949
1200
17 ديسمبر
5,509
600 مليون
16 ديسمبر
3,869
63 ألفاً
13 ديسمبر
4,221
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!
محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية
صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟
عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!
ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!
نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي
روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!
حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"
يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً
أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!
أبو لجين إبراهيم آل دهمان