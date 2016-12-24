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رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان يحصل على الدكتوراه من الجامعة الأردنية

منحت الجامعة الأردنية -كلية الدراسات العليا- درجة الدكتوراه للباحث "طامي بن دغيليب الشمراني"، رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان، وذلك عن رسالة دكتوراه أعدها تحت عنوان : "جماليات الأسلوب في شعر سعد العريني". 

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رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان يحصل على الدكتوراه من الجامعة الأردنية
سبق

منحت الجامعة الأردنية -كلية الدراسات العليا- درجة الدكتوراه للباحث "طامي بن دغيليب الشمراني"، رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان، وذلك عن رسالة دكتوراه أعدها تحت عنوان : "جماليات الأسلوب في شعر سعد العريني". 

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
09:59 PM

رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان يحصل على الدكتوراه من الجامعة الأردنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت الجامعة الأردنية -كلية الدراسات العليا- درجة الدكتوراه للباحث "طامي بن دغيليب الشمراني"، رئيس نادي الطلبة السعوديين بعمان، وذلك عن رسالة دكتوراه أعدها تحت عنوان : "جماليات الأسلوب في شعر سعد العريني". 

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