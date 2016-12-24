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رئيس نيجيريا: سحقنا "بوكو حرام" وطردناها من آخر معاقلها

أكد أنَّ مقاتلي الجماعة لا يجدون مكانًا يهربون إليه أو يختبئون فيه

 قال الرئيس النيجيري محمد بخاري: "إن جماعة بوكو حرام المتطرفة سُحقت أخيرا وطُردت من آخر معقل لها في الغابات حيث لا يجد مقاتلو الجماعة مكانا يهربون إليه أو يختبئون فيه".
 
لكن على الرغم من إعلان الانتصار الذي أعلنه بخاري اليوم السبت، فمن غير المرجح أن تشهد نيجيريا نهاية قريبة للتفجيرات الانتحارية والهجمات على القرى والاعتداءات على المواقع العسكرية النائية التي تنفذها الجماعة المتطرفة في نيجيريا.
       
وقال بخاري –بحسب سكاي نيوز عربية-: "إن "القوات الباسلة" طردت المتمردين أمس الجمعة من معسكرهم "كامب زيرو" في عمق غابة سامبيسا شمال شرقي البلاد".
       
ويعتقد أيضا أنه يحتجز في الغابة أكثر من 200 من طالبات المدارس اللواتي اختطفتهن في أبريل / نيسان 2014 جماعة بوكو حرام من إحدى المدارس في بلدة شيبوك.
       
وحث بخاري القوات على تكثيف الجهود "لتحديد مكان فتيات شيبوك اللواتي ما زلن في الأسر وتحريرهن ".

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس نيجيريا: سحقنا "بوكو حرام" وطردناها من آخر معاقلها
سبق

 قال الرئيس النيجيري محمد بخاري: "إن جماعة بوكو حرام المتطرفة سُحقت أخيرا وطُردت من آخر معقل لها في الغابات حيث لا يجد مقاتلو الجماعة مكانا يهربون إليه أو يختبئون فيه".
 
لكن على الرغم من إعلان الانتصار الذي أعلنه بخاري اليوم السبت، فمن غير المرجح أن تشهد نيجيريا نهاية قريبة للتفجيرات الانتحارية والهجمات على القرى والاعتداءات على المواقع العسكرية النائية التي تنفذها الجماعة المتطرفة في نيجيريا.
       
وقال بخاري –بحسب سكاي نيوز عربية-: "إن "القوات الباسلة" طردت المتمردين أمس الجمعة من معسكرهم "كامب زيرو" في عمق غابة سامبيسا شمال شرقي البلاد".
       
ويعتقد أيضا أنه يحتجز في الغابة أكثر من 200 من طالبات المدارس اللواتي اختطفتهن في أبريل / نيسان 2014 جماعة بوكو حرام من إحدى المدارس في بلدة شيبوك.
       
وحث بخاري القوات على تكثيف الجهود "لتحديد مكان فتيات شيبوك اللواتي ما زلن في الأسر وتحريرهن ".

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
09:25 PM
أكد أنَّ مقاتلي الجماعة لا يجدون مكانًا يهربون إليه أو يختبئون فيه

رئيس نيجيريا: سحقنا "بوكو حرام" وطردناها من آخر معاقلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 قال الرئيس النيجيري محمد بخاري: "إن جماعة بوكو حرام المتطرفة سُحقت أخيرا وطُردت من آخر معقل لها في الغابات حيث لا يجد مقاتلو الجماعة مكانا يهربون إليه أو يختبئون فيه".
 
لكن على الرغم من إعلان الانتصار الذي أعلنه بخاري اليوم السبت، فمن غير المرجح أن تشهد نيجيريا نهاية قريبة للتفجيرات الانتحارية والهجمات على القرى والاعتداءات على المواقع العسكرية النائية التي تنفذها الجماعة المتطرفة في نيجيريا.
       
وقال بخاري –بحسب سكاي نيوز عربية-: "إن "القوات الباسلة" طردت المتمردين أمس الجمعة من معسكرهم "كامب زيرو" في عمق غابة سامبيسا شمال شرقي البلاد".
       
ويعتقد أيضا أنه يحتجز في الغابة أكثر من 200 من طالبات المدارس اللواتي اختطفتهن في أبريل / نيسان 2014 جماعة بوكو حرام من إحدى المدارس في بلدة شيبوك.
       
وحث بخاري القوات على تكثيف الجهود "لتحديد مكان فتيات شيبوك اللواتي ما زلن في الأسر وتحريرهن ".

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