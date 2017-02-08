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رئيس "واس" يستقبل أعضاء من لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض

اطلعوا على إسهاماتها في إيصال رسالة المملكة إلى العالم كافة بلغات متعددة

استقبل  رئيس وكالة الأنباء السعودية  عبد الله بن فهد الحسين في مكتبه بمقر الوكالة بالرياض اليوم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة الرياض فهد الحمادي وأعضاء اللجنة.
ورحب الحسين في بداية اللقاء بالجميع، معربًا عن تقديره للجهود التي تقوم بها اللجنة لتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية.


واطلع أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية على نشاطات "واس" في إبراز ما تشهده جميع مناطق المملكة من مشروعات وتطور في جميع المجالات، وإسهاماتها في إيصال رسالة المملكة إلى العالم كافة بلغات متعددة.


وأكد  حرص "واس" على مواكبة الإعلام الجديد وأدواته وتطوراته المتسارعة، بما يعزز في المقام الأول مكانتها بوصفها منتجًا رئيسًا للأخبار، مشيرًا إلى أن لدى الوكالة خططًا وبرامج مستقبلية لتطور قطاعها الإخباري وأدائها الإعلامي بشكل عام.


من جهة أخرى، قدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية شرحًا عن برامج اللجنة وأهدافها التي تسعى لتعزيز وحفز توجه القطاع الخاص بالمملكة لتبني برامج تنمية المجتمع، وتوفير قناة تعاون بين القطاع الخاص والقطاع الخيري والاجتماعي في تنفيذ برامج للتنمية المستدامة.
 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "واس" يستقبل أعضاء من لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض
سبق

استقبل  رئيس وكالة الأنباء السعودية  عبد الله بن فهد الحسين في مكتبه بمقر الوكالة بالرياض اليوم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة الرياض فهد الحمادي وأعضاء اللجنة.
ورحب الحسين في بداية اللقاء بالجميع، معربًا عن تقديره للجهود التي تقوم بها اللجنة لتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية.


واطلع أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية على نشاطات "واس" في إبراز ما تشهده جميع مناطق المملكة من مشروعات وتطور في جميع المجالات، وإسهاماتها في إيصال رسالة المملكة إلى العالم كافة بلغات متعددة.


وأكد  حرص "واس" على مواكبة الإعلام الجديد وأدواته وتطوراته المتسارعة، بما يعزز في المقام الأول مكانتها بوصفها منتجًا رئيسًا للأخبار، مشيرًا إلى أن لدى الوكالة خططًا وبرامج مستقبلية لتطور قطاعها الإخباري وأدائها الإعلامي بشكل عام.


من جهة أخرى، قدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية شرحًا عن برامج اللجنة وأهدافها التي تسعى لتعزيز وحفز توجه القطاع الخاص بالمملكة لتبني برامج تنمية المجتمع، وتوفير قناة تعاون بين القطاع الخاص والقطاع الخيري والاجتماعي في تنفيذ برامج للتنمية المستدامة.
 
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
10:18 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
06:58 AM
اطلعوا على إسهاماتها في إيصال رسالة المملكة إلى العالم كافة بلغات متعددة

رئيس "واس" يستقبل أعضاء من لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل  رئيس وكالة الأنباء السعودية  عبد الله بن فهد الحسين في مكتبه بمقر الوكالة بالرياض اليوم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة الرياض فهد الحمادي وأعضاء اللجنة.
ورحب الحسين في بداية اللقاء بالجميع، معربًا عن تقديره للجهود التي تقوم بها اللجنة لتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية.


واطلع أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية على نشاطات "واس" في إبراز ما تشهده جميع مناطق المملكة من مشروعات وتطور في جميع المجالات، وإسهاماتها في إيصال رسالة المملكة إلى العالم كافة بلغات متعددة.


وأكد  حرص "واس" على مواكبة الإعلام الجديد وأدواته وتطوراته المتسارعة، بما يعزز في المقام الأول مكانتها بوصفها منتجًا رئيسًا للأخبار، مشيرًا إلى أن لدى الوكالة خططًا وبرامج مستقبلية لتطور قطاعها الإخباري وأدائها الإعلامي بشكل عام.


من جهة أخرى، قدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية شرحًا عن برامج اللجنة وأهدافها التي تسعى لتعزيز وحفز توجه القطاع الخاص بالمملكة لتبني برامج تنمية المجتمع، وتوفير قناة تعاون بين القطاع الخاص والقطاع الخيري والاجتماعي في تنفيذ برامج للتنمية المستدامة.
 
 

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