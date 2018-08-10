"رابح صقر" معترفاً ومعتذراً عن أدائه حركة "الداب" بعد 24 ساعة من توعّد "مكافحة المخدرات"

قال عبر "تويتر": لم أكن على علم بمعناها

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة، من توعّد اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بملاحقته قانونياً، لأدائه حركة "الداب" التي ترمز لتعاطي الحشيش، اعترف الفنان رابح صقر عبر حسابه الشخصي على "تويتر" بعدم علمه بمعنى أو مقصد تلك الحركة، محذراً الشباب من آفة المخدرات.

وقال: "‏نقف بصف اللجنة الوطنية "نبراس" ونحذر شبابنا من تعاطي المخدرات، ولم نكن على علمٍ بمعنى أو مقصد هذه الحركة ، وجميعاً معا لمكافحة المخدرات".

يُشار إلى أن الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس مشروع "نبراس" عبدالإله بن محمد الشريف، أكد لـ"سبق" في تقريرها المنشور أمس الثلاثاء تحت عنوان: "مكافحة المخدرات" لـ"سبق": صدرت التعليمات لاتخاذ الإجراءات ضد فنان أدى حركة الداب"، بأنه لا استثناءات أو تهاون مع أي مخالفين لأنظمة وتعليمات اللجنة الوطنية أو المديرية أو مشروع نبراس، كائناً من كان، مبيناً حينها أن الجهات المعنية طالبت بملاحقة فنان معروف قانونياً، لأدائه حركة " الداب " التي ترمز لتعاطي الحشيش.