رابطة العالم الاسلامي تنهي عضوية "القرضاوي" في المجمع الفقهي

أعربت عن تأييدها لتصنيف قوائم الإرهاب المحظورة

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها الكامل للتصنيف الصادر هذا اليوم عن المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين؛ لقوائم الإرهاب المحظورة، حيث اتخذت قراراً بإنهاء عضوية يوسف القرضاوي في (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع للرابطة.

وقالت الرابطة في بيان لها إن هذا التصنيف يؤكد التزام المملكة العربية السعودية وشقيقاتها بمحاربة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله ودعمه، مشيرة إلى أن على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية ومغذياتها وحاضناتها.

ودعت رابطة العالم الإسلامي كل من له صلة بهذه القوائم ولاسيما عضويات لجانها أو الانضمام تحت قيادة مؤسساتها في سياق الانجرار أو التغرير أو الفوات إعلان انسحابه منها والبراءة من تبعيتها حتى لا يُشمل بتَبِعاتها، فضلاً عن السلامة من أفكارها.