رابطة المحترفين: فتح باب التسجيل للاعبين الجدد.. ٢ يوليو
كشفت رابطة دوري المحترفين عن مواعيد قيد اللاعبين الجدد على الصعيدين المحلي والأجنبي.
وقالت الرابطة: "سيتم فتح باب تسجيل اللاعبين الجدد في الفترة الأولى بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠١٨، على أن تغلق الفترة بنهاية دوام ١٢/ ٩/ ٢٠١٨".
وأضافت الرابطة: "أما فيما يتعلق بالفترة الثانية فستكون ٤/ ١/ ٢٠١٨، وتنتهي بنهاية دوام ٣١/ ١/ ٢٠١٨".
رابطة المحترفين: فتح باب التسجيل للاعبين الجدد.. ٢ يوليو
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-06-11
كشفت رابطة دوري المحترفين عن مواعيد قيد اللاعبين الجدد على الصعيدين المحلي والأجنبي.
وقالت الرابطة: "سيتم فتح باب تسجيل اللاعبين الجدد في الفترة الأولى بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠١٨، على أن تغلق الفترة بنهاية دوام ١٢/ ٩/ ٢٠١٨".
وأضافت الرابطة: "أما فيما يتعلق بالفترة الثانية فستكون ٤/ ١/ ٢٠١٨، وتنتهي بنهاية دوام ٣١/ ١/ ٢٠١٨".
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
12:49 AM
رابطة المحترفين: فتح باب التسجيل للاعبين الجدد.. ٢ يوليو
كشفت رابطة دوري المحترفين عن مواعيد قيد اللاعبين الجدد على الصعيدين المحلي والأجنبي.
وقالت الرابطة: "سيتم فتح باب تسجيل اللاعبين الجدد في الفترة الأولى بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠١٨، على أن تغلق الفترة بنهاية دوام ١٢/ ٩/ ٢٠١٨".
وأضافت الرابطة: "أما فيما يتعلق بالفترة الثانية فستكون ٤/ ١/ ٢٠١٨، وتنتهي بنهاية دوام ٣١/ ١/ ٢٠١٨".