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رابطة المحترفين: فتح باب التسجيل للاعبين الجدد.. ٢ يوليو

كشفت رابطة دوري المحترفين عن مواعيد قيد اللاعبين الجدد على الصعيدين المحلي والأجنبي.

وقالت الرابطة: "سيتم فتح باب تسجيل اللاعبين الجدد في الفترة الأولى بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠١٨، على أن تغلق الفترة بنهاية دوام ١٢/ ٩/ ٢٠١٨".

وأضافت الرابطة: "أما فيما يتعلق بالفترة الثانية فستكون ٤/ ١/ ٢٠١٨، وتنتهي بنهاية دوام ٣١/ ١/ ٢٠١٨".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رابطة المحترفين: فتح باب التسجيل للاعبين الجدد.. ٢ يوليو
سبق

كشفت رابطة دوري المحترفين عن مواعيد قيد اللاعبين الجدد على الصعيدين المحلي والأجنبي.

وقالت الرابطة: "سيتم فتح باب تسجيل اللاعبين الجدد في الفترة الأولى بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠١٨، على أن تغلق الفترة بنهاية دوام ١٢/ ٩/ ٢٠١٨".

وأضافت الرابطة: "أما فيما يتعلق بالفترة الثانية فستكون ٤/ ١/ ٢٠١٨، وتنتهي بنهاية دوام ٣١/ ١/ ٢٠١٨".

11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
12:49 AM

رابطة المحترفين: فتح باب التسجيل للاعبين الجدد.. ٢ يوليو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت رابطة دوري المحترفين عن مواعيد قيد اللاعبين الجدد على الصعيدين المحلي والأجنبي.

وقالت الرابطة: "سيتم فتح باب تسجيل اللاعبين الجدد في الفترة الأولى بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠١٨، على أن تغلق الفترة بنهاية دوام ١٢/ ٩/ ٢٠١٨".

وأضافت الرابطة: "أما فيما يتعلق بالفترة الثانية فستكون ٤/ ١/ ٢٠١٨، وتنتهي بنهاية دوام ٣١/ ١/ ٢٠١٨".

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