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رابطة فرق اﻷحياء بجازان تبحث مع "الدويسي" الجوانب اﻷمنية للمسابقات

 استقبل مدير شرطة منطقة جازان، رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة بالمنطقة، اللواء ناصر بن صالح الدويسي، بمكتبة مجلس إدارة رابطة اﻷحياء لكرة القدم، لبحث المواضيع ذات اﻹهتمام المشترك وفي مقدمتها الجانب اﻷمني.

 

حضر اللقاء مدير إدارة العلاقات العامة واﻹعلام، النقيب نايف بن عبد الرحمن حكمي.

 

وأكد اللواء "الدويسي" أن خدمة المنطقة وشبابها والحفاظ على أمنها من أولويات اهتمامات أمير المنطقة الذي يحرص على تسخير كافة الإمكانات اﻵلية والبشرية لتذليل العقبات.

 

وبيَّن رئيس مجلس إدارة الرابطة، هادي دغريري، أن رابطة فرق الأحياء لكرة القدم هي هيئة مستقلة تعمل تحت إشراف الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وهي الجهة المسؤولة عن مسابقات فرق الأحياء لكرة القدم.

 

مضيفا بأنه بفضل الله تم تسجيل 211 فريقا وأكثر من سبعة آلاف لاعب من مختلف محافظات المنطقة برابطة فرق الأحياء بمنطقة جازان.

 

مبينا بان رابطة جازان تعتبر الأولى على مستوى الروابط بمناطق المملكة من حيث عدد الفرق واللاعبين.

 

وأشار "الدغريري" إلى أن الرابطة تقوم بالتنظيم والإشراف على مسابقات فرق الأحياء وفق لوائح وأنظمة معتمدة من الرابطة الرئيسية بالإتحاد العربي السعودي لكرة القدم.  و ساهمت بشكل كبير في عدة جوانب منها الاجتماعية والثقافية والأمنية من خلال تسجيل جميع الفرق والمنتسبين لها من إداريين ولاعبين عبر الموقع الإلكتروني 

للرابطة.

 

وأشاد رئيس مجلس إدارة الرابطة في ختام حديثه بالتواجد اﻷمني والجهود التي تبذلها شرطة المنطقة في المنافسات التي ينظمونها، مقدما شكره الجزيل لكافة أفرع الأمن العام على هذه الجهود التي تصب في خدمة الصالح العام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رابطة فرق اﻷحياء بجازان تبحث مع "الدويسي" الجوانب اﻷمنية للمسابقات
سبق

 استقبل مدير شرطة منطقة جازان، رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة بالمنطقة، اللواء ناصر بن صالح الدويسي، بمكتبة مجلس إدارة رابطة اﻷحياء لكرة القدم، لبحث المواضيع ذات اﻹهتمام المشترك وفي مقدمتها الجانب اﻷمني.

 

حضر اللقاء مدير إدارة العلاقات العامة واﻹعلام، النقيب نايف بن عبد الرحمن حكمي.

 

وأكد اللواء "الدويسي" أن خدمة المنطقة وشبابها والحفاظ على أمنها من أولويات اهتمامات أمير المنطقة الذي يحرص على تسخير كافة الإمكانات اﻵلية والبشرية لتذليل العقبات.

 

وبيَّن رئيس مجلس إدارة الرابطة، هادي دغريري، أن رابطة فرق الأحياء لكرة القدم هي هيئة مستقلة تعمل تحت إشراف الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وهي الجهة المسؤولة عن مسابقات فرق الأحياء لكرة القدم.

 

مضيفا بأنه بفضل الله تم تسجيل 211 فريقا وأكثر من سبعة آلاف لاعب من مختلف محافظات المنطقة برابطة فرق الأحياء بمنطقة جازان.

 

مبينا بان رابطة جازان تعتبر الأولى على مستوى الروابط بمناطق المملكة من حيث عدد الفرق واللاعبين.

 

وأشار "الدغريري" إلى أن الرابطة تقوم بالتنظيم والإشراف على مسابقات فرق الأحياء وفق لوائح وأنظمة معتمدة من الرابطة الرئيسية بالإتحاد العربي السعودي لكرة القدم.  و ساهمت بشكل كبير في عدة جوانب منها الاجتماعية والثقافية والأمنية من خلال تسجيل جميع الفرق والمنتسبين لها من إداريين ولاعبين عبر الموقع الإلكتروني 

للرابطة.

 

وأشاد رئيس مجلس إدارة الرابطة في ختام حديثه بالتواجد اﻷمني والجهود التي تبذلها شرطة المنطقة في المنافسات التي ينظمونها، مقدما شكره الجزيل لكافة أفرع الأمن العام على هذه الجهود التي تصب في خدمة الصالح العام.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
02:41 PM

رابطة فرق اﻷحياء بجازان تبحث مع "الدويسي" الجوانب اﻷمنية للمسابقات

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فهد كاملي - جازان
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 استقبل مدير شرطة منطقة جازان، رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة بالمنطقة، اللواء ناصر بن صالح الدويسي، بمكتبة مجلس إدارة رابطة اﻷحياء لكرة القدم، لبحث المواضيع ذات اﻹهتمام المشترك وفي مقدمتها الجانب اﻷمني.

 

حضر اللقاء مدير إدارة العلاقات العامة واﻹعلام، النقيب نايف بن عبد الرحمن حكمي.

 

وأكد اللواء "الدويسي" أن خدمة المنطقة وشبابها والحفاظ على أمنها من أولويات اهتمامات أمير المنطقة الذي يحرص على تسخير كافة الإمكانات اﻵلية والبشرية لتذليل العقبات.

 

وبيَّن رئيس مجلس إدارة الرابطة، هادي دغريري، أن رابطة فرق الأحياء لكرة القدم هي هيئة مستقلة تعمل تحت إشراف الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وهي الجهة المسؤولة عن مسابقات فرق الأحياء لكرة القدم.

 

مضيفا بأنه بفضل الله تم تسجيل 211 فريقا وأكثر من سبعة آلاف لاعب من مختلف محافظات المنطقة برابطة فرق الأحياء بمنطقة جازان.

 

مبينا بان رابطة جازان تعتبر الأولى على مستوى الروابط بمناطق المملكة من حيث عدد الفرق واللاعبين.

 

وأشار "الدغريري" إلى أن الرابطة تقوم بالتنظيم والإشراف على مسابقات فرق الأحياء وفق لوائح وأنظمة معتمدة من الرابطة الرئيسية بالإتحاد العربي السعودي لكرة القدم.  و ساهمت بشكل كبير في عدة جوانب منها الاجتماعية والثقافية والأمنية من خلال تسجيل جميع الفرق والمنتسبين لها من إداريين ولاعبين عبر الموقع الإلكتروني 

للرابطة.

 

وأشاد رئيس مجلس إدارة الرابطة في ختام حديثه بالتواجد اﻷمني والجهود التي تبذلها شرطة المنطقة في المنافسات التي ينظمونها، مقدما شكره الجزيل لكافة أفرع الأمن العام على هذه الجهود التي تصب في خدمة الصالح العام.

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