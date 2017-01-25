نظمت إدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير صباح اليوم حملة التبرع بالدم لمنسوبيها بالتعاون مع إدارة مستشفى عسير.
وكان في مقدمة المتبرعين مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير، "العقيد علي بن محمد الواقدي".
وتأتي الحملة في إطار الدعم والتعاون مع جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي.
رجال دوريات الأمن بعسير يتبرعون بدمائهم دعمًا للمرابطين
نظمت إدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير صباح اليوم حملة التبرع بالدم لمنسوبيها بالتعاون مع إدارة مستشفى عسير.
وكان في مقدمة المتبرعين مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير، "العقيد علي بن محمد الواقدي".
وتأتي الحملة في إطار الدعم والتعاون مع جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي.
نظمت إدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير صباح اليوم حملة التبرع بالدم لمنسوبيها بالتعاون مع إدارة مستشفى عسير.
رجال دوريات الأمن بعسير يتبرعون بدمائهم دعمًا للمرابطين
نظمت إدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير صباح اليوم حملة التبرع بالدم لمنسوبيها بالتعاون مع إدارة مستشفى عسير.
وكان في مقدمة المتبرعين مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير، "العقيد علي بن محمد الواقدي".
وتأتي الحملة في إطار الدعم والتعاون مع جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي.