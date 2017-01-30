رسائل لمستفيدي الضمان الاجتماعي تؤكد تسجيلهم تلقائيًّا في "حساب المواطن"

التحديث أو تعديل البيانات عبر البوابة بعد تاريخ 2-6-1438

ورد عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي رسائل نصية تؤكد تسجيلهم في برنامج "حساب المواطن" تلقائياً، وعدم حاجتهم للدخول والتسجيل على بوابة البرنامج، مشيرةً إلى أنه حال رغبتهم الاطلاع على بياناتهم وتحديثها عند الحاجة عبر البوابة بعد تاريخ 2-6-1438 الموافق 1-3-2017.



وكان قد تم مساء اليوم اكتمال تسجيل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في بوابة "حساب المواطن" الإلكترونية.



وقد علمت "سبق" أنَّ ذلك جاء مع بدء العد التنازلي لإطلاق مرحلة التسجيل الأربعاء المقبل، وأشرف اليوم وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص ووزير المالية محمد الجدعان على سير العمل والاستعدادات لإطلاق المرحلة الأولى للبرنامج التي تتمثل في "التسجيل".

