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​#رسالة_رمضانية 15.. ​​"العتيبي": تدبر القرآن والصدقة من أعظم أعمال الشهر الفضيل

قال إن رسولنا الكريم كان يبشر أصحابه برمضان ويحثهم عليه

أوضح عضو الجمعية السعودية للعقيدة والأديان، الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، أن شهر رمضان فرصة عظيمة للتزود بالأعمال الصالحة كقراءة القرآن بتمعن وتدبر والصدقة وإفطار الصائمين وغيرها.

وقال خلال حديثه ​لزاوية #رسالة_رمضانية، إنه يجب علينا أن نستقبل هذا الشهر استقبالا طبيا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر، كما قال ابن رجب -رحمه الله تعالى- فقد روى البيهقي بسند صحيح صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أتاكم رمضان شهر مبارك قد كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء (وفي رواية أبواب الجنان)، وتغلق أبواب الجحيم، وتغل مردة الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم".

وأضاف، أن هذا الشهر فرصة للإخوة الكرام والأخوات الكريمات ، يتزودوا بالأعمال الصالحة، والصيام إيمانا واحتسابا والقيام إيمانا واحتسابا حتى نكون ممن غفر الله ذنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، و "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأشار "العتيبي" ، إلى أن التزود كذلك يكون بقراءة القرآن الكريم بتمعن وتدبر، وكذلك الصدقة وتفطير الصائمين وشتى أنواع الأعمال الصالحة، في هذا الشهر والتي يكون لها بعون الله تعالى مزية على غيرها من الأعمال، لأن هذا الشهر له مزية وفضل على بقية الشهور.

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​#رسالة_رمضانية 15.. ​​"العتيبي": تدبر القرآن والصدقة من أعظم أعمال الشهر الفضيل
سبق

أوضح عضو الجمعية السعودية للعقيدة والأديان، الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، أن شهر رمضان فرصة عظيمة للتزود بالأعمال الصالحة كقراءة القرآن بتمعن وتدبر والصدقة وإفطار الصائمين وغيرها.

وقال خلال حديثه ​لزاوية #رسالة_رمضانية، إنه يجب علينا أن نستقبل هذا الشهر استقبالا طبيا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر، كما قال ابن رجب -رحمه الله تعالى- فقد روى البيهقي بسند صحيح صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أتاكم رمضان شهر مبارك قد كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء (وفي رواية أبواب الجنان)، وتغلق أبواب الجحيم، وتغل مردة الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم".

وأضاف، أن هذا الشهر فرصة للإخوة الكرام والأخوات الكريمات ، يتزودوا بالأعمال الصالحة، والصيام إيمانا واحتسابا والقيام إيمانا واحتسابا حتى نكون ممن غفر الله ذنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، و "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأشار "العتيبي" ، إلى أن التزود كذلك يكون بقراءة القرآن الكريم بتمعن وتدبر، وكذلك الصدقة وتفطير الصائمين وشتى أنواع الأعمال الصالحة، في هذا الشهر والتي يكون لها بعون الله تعالى مزية على غيرها من الأعمال، لأن هذا الشهر له مزية وفضل على بقية الشهور.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
05:32 PM

​#رسالة_رمضانية 15.. ​​"العتيبي": تدبر القرآن والصدقة من أعظم أعمال الشهر الفضيل

قال إن رسولنا الكريم كان يبشر أصحابه برمضان ويحثهم عليه

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زيد الخمشي - الرياض
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4,416

أوضح عضو الجمعية السعودية للعقيدة والأديان، الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، أن شهر رمضان فرصة عظيمة للتزود بالأعمال الصالحة كقراءة القرآن بتمعن وتدبر والصدقة وإفطار الصائمين وغيرها.

وقال خلال حديثه ​لزاوية #رسالة_رمضانية، إنه يجب علينا أن نستقبل هذا الشهر استقبالا طبيا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر، كما قال ابن رجب -رحمه الله تعالى- فقد روى البيهقي بسند صحيح صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أتاكم رمضان شهر مبارك قد كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء (وفي رواية أبواب الجنان)، وتغلق أبواب الجحيم، وتغل مردة الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم".

وأضاف، أن هذا الشهر فرصة للإخوة الكرام والأخوات الكريمات ، يتزودوا بالأعمال الصالحة، والصيام إيمانا واحتسابا والقيام إيمانا واحتسابا حتى نكون ممن غفر الله ذنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، و "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأشار "العتيبي" ، إلى أن التزود كذلك يكون بقراءة القرآن الكريم بتمعن وتدبر، وكذلك الصدقة وتفطير الصائمين وشتى أنواع الأعمال الصالحة، في هذا الشهر والتي يكون لها بعون الله تعالى مزية على غيرها من الأعمال، لأن هذا الشهر له مزية وفضل على بقية الشهور.

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