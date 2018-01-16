رسمياً .. اعتماد ملعب الجوهرة لمواجهة السعودية والعراق

في تصفيات كأس العالم وتنفيذاً لقرار محكمة "كاس"

اعتمد الاتحاد الآسيوي، وبشكلٍ رسمي، استاد الملك عبدالله بجدة، لمباراة المنتخب السعودي أمام العراق، في تصفيات كأس العالم، تنفيذاً لقرار محكمة CAS.

يأتي اختيار ملعب الجوهرة في جدة تنفيذاً لقرارٍ أصدرته محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، القاضي بنقض قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتمثل في إقامة مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام المنتخب العراقي الشقيق في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا على أرض محايدة.

وقررت المحكمة الدولية في حينها نقض قرار (فيفا)، وإقامة المباراة في المملكة العربية السعودية، التي مقرراً إقامتها يوم الـ ٢٧ من شهر مارس ٢٠١٧ المقبل.

وتلقت الأمانة العامة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، قرار محكمة التحكيم الدولية (كاس) في نوفمبر الماضي.