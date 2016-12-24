أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بإيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو (4) مباريات رسمية وغرامة (20000) ريال لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذيئة في لقاء الباطن.
رسمياً.. "الانضباط" توقف "إدواردو الهلال" 4 مباريات وتغرمه 20 ألف ريال
بسبب تلفظه على حكم مباراة الهلال والباطن
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بإيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو (4) مباريات رسمية وغرامة (20000) ريال لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذيئة في لقاء الباطن.
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رسمياً.. "الانضباط" توقف "إدواردو الهلال" 4 مباريات وتغرمه 20 ألف ريالعبدالله البرقاوي سبق 2016-12-24
24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
06:28 PM
بسبب تلفظه على حكم مباراة الهلال والباطن
رسمياً.. "الانضباط" توقف "إدواردو الهلال" 4 مباريات وتغرمه 20 ألف ريال
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بإيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو (4) مباريات رسمية وغرامة (20000) ريال لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذيئة في لقاء الباطن.
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