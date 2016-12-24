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رسمياً.. "الانضباط" توقف "إدواردو الهلال" 4 مباريات وتغرمه 20 ألف ريال

بسبب تلفظه على حكم مباراة الهلال والباطن

أصدرت ‏لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بإيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو (4) مباريات رسمية وغرامة (20000) ريال لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذيئة في لقاء الباطن.

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رسمياً.. "الانضباط" توقف "إدواردو الهلال" 4 مباريات وتغرمه 20 ألف ريال
سبق

أصدرت ‏لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بإيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو (4) مباريات رسمية وغرامة (20000) ريال لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذيئة في لقاء الباطن.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
06:28 PM
بسبب تلفظه على حكم مباراة الهلال والباطن

رسمياً.. "الانضباط" توقف "إدواردو الهلال" 4 مباريات وتغرمه 20 ألف ريال

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أصدرت ‏لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بإيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو (4) مباريات رسمية وغرامة (20000) ريال لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذيئة في لقاء الباطن.

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1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

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16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

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13 ديسمبر
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