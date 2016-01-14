رسميًّا: الكويت خارج تصفيات بطولة آسيا .. "مكاو" بديلًا

​بعد فشلهم في حل مشكلة إيقاف الرياضة بقرار "فيفا"

أعلن الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي استبعاد منتخب الكويت من التصفيات لكأس آسيا 2019 في الإمارات بقرار من الفيفا، وإحلال منتخب "مكاو" بديلًا عنه.



وفي التفاصيل أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة قائمة المنتخبات الـ24 المشاركة في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019 في الإمارات؛ حيث ستقام القرعة يوم 23 يناير الجاري في أبوظبي.



وسوف يتم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 6 مجموعات، وبحيث تضم كلُّ مجموعة أربعةَ منتخبات.



وبخصوص منتخب الكويت الذي كان ضمن المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في مجموعتها خلال الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة؛ فإن الاتحاد الكويتي تعرض للإيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 16 أكتوبر 2015، وبما أن الموعد النهائي بتاريخ 11 يناير 2017 من أجل رفع الإيقاف قد انتهى، حسب قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن الكويت باتت غير مؤهلة للمشاركة في المسابقة.



وكذلك فإن منتخب غوام أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الرابع في التصفيات المشتركة، أعلن انسحابه من المسابقة.



ومن أجل المحافظة على مشاركة 24 منتخباً في التصفيات؛ فقد قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2016، دعوة أعلى فريقين في بطولة كأس التضامن الآسيوي 2016 في ماليزيا، وهما البطل "نيبال"، والوصيف "ماكاو، من أجل الحلول مكان الكويت وغوام على التوالي.