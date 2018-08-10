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رسمياً .. المغربي فوزير خامس أجانب

أنهت إدارة نادي النصرإجراءات شراء عقد المغربي محمد فوزير لاعب خط وسط نادي الفتح الرباطي المغربي لثلاث سنوات مقبلة.

وغرد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر عبر حسابه في تويتر كاتباً: "أنهت إدارة نادي النصر إجراءات شراء عقد لاعب الوسط المغربي محمد فوزير لاعب نادي الفتح الرباطي المغربي، وتم توقيع عقد معه لمدة ثلاث سنوات".

يذكر أن اللاعب برز في البطولة العربية للأندية التي أقيمت مؤخراً في مصر وكان أحد نجومها وسجل "هاتريك" في شباك النصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً .. المغربي فوزير خامس أجانب
سبق

أنهت إدارة نادي النصرإجراءات شراء عقد المغربي محمد فوزير لاعب خط وسط نادي الفتح الرباطي المغربي لثلاث سنوات مقبلة.

وغرد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر عبر حسابه في تويتر كاتباً: "أنهت إدارة نادي النصر إجراءات شراء عقد لاعب الوسط المغربي محمد فوزير لاعب نادي الفتح الرباطي المغربي، وتم توقيع عقد معه لمدة ثلاث سنوات".

يذكر أن اللاعب برز في البطولة العربية للأندية التي أقيمت مؤخراً في مصر وكان أحد نجومها وسجل "هاتريك" في شباك النصر.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
02:51 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
02:11 PM

رسمياً .. المغربي فوزير خامس أجانب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,830

أنهت إدارة نادي النصرإجراءات شراء عقد المغربي محمد فوزير لاعب خط وسط نادي الفتح الرباطي المغربي لثلاث سنوات مقبلة.

وغرد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر عبر حسابه في تويتر كاتباً: "أنهت إدارة نادي النصر إجراءات شراء عقد لاعب الوسط المغربي محمد فوزير لاعب نادي الفتح الرباطي المغربي، وتم توقيع عقد معه لمدة ثلاث سنوات".

يذكر أن اللاعب برز في البطولة العربية للأندية التي أقيمت مؤخراً في مصر وكان أحد نجومها وسجل "هاتريك" في شباك النصر.

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