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رسميًّا.. الولايات المتحدة تدعو قطر لوقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية

في بيان صحفي للخارجية الأمريكية

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون قطر إلى فعل المزيد بشأن وقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية من قطر، وبسرعة أكبر.

وقال تيليرسون في بيان صحفي، تلاه اليوم في مقر الخارجية في العاصمة واشنطن: "قبل ثلاثة أسابيع انضم الرئيس إلى قادة مجلس التعاون الخليجي في عرض قوي للشراكة، ونبذ التطرف، وهزيمة الإرهاب بجميع أنواعه في المنطقة وحول العالم".

وأضاف بأن الولايات المتحدة تجدد تشديدها على التزامها بروح القمة، في إشارة إلى القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن مكافحة التطرف تتطلب إجماعًا إقليميًّا وعالميًّا، وتفاهمًا متبادلاً.. وقد خلقت قمة دول مجلس التعاون الخليجي منصة لتحقيق هذا التوافق والتفاهم. وندعو قطر إلى الاستجابة إلى المسائل التي تقلق جيرانها؛ فقطر لديها تاريخ في دعم المجموعات السياسية المختلفة من الداعين إلى العنف.

وأفاد تيليرسون بأنه يجب على الآخرين أيضًا أن يواصلوا القضاء على الفصائل التي تدعم العنف. مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان محل التزام جميع من شارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

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رسميًّا.. الولايات المتحدة تدعو قطر لوقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية
سبق

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون قطر إلى فعل المزيد بشأن وقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية من قطر، وبسرعة أكبر.

وقال تيليرسون في بيان صحفي، تلاه اليوم في مقر الخارجية في العاصمة واشنطن: "قبل ثلاثة أسابيع انضم الرئيس إلى قادة مجلس التعاون الخليجي في عرض قوي للشراكة، ونبذ التطرف، وهزيمة الإرهاب بجميع أنواعه في المنطقة وحول العالم".

وأضاف بأن الولايات المتحدة تجدد تشديدها على التزامها بروح القمة، في إشارة إلى القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن مكافحة التطرف تتطلب إجماعًا إقليميًّا وعالميًّا، وتفاهمًا متبادلاً.. وقد خلقت قمة دول مجلس التعاون الخليجي منصة لتحقيق هذا التوافق والتفاهم. وندعو قطر إلى الاستجابة إلى المسائل التي تقلق جيرانها؛ فقطر لديها تاريخ في دعم المجموعات السياسية المختلفة من الداعين إلى العنف.

وأفاد تيليرسون بأنه يجب على الآخرين أيضًا أن يواصلوا القضاء على الفصائل التي تدعم العنف. مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان محل التزام جميع من شارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
01:33 AM

رسميًّا.. الولايات المتحدة تدعو قطر لوقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية

في بيان صحفي للخارجية الأمريكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون قطر إلى فعل المزيد بشأن وقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية من قطر، وبسرعة أكبر.

وقال تيليرسون في بيان صحفي، تلاه اليوم في مقر الخارجية في العاصمة واشنطن: "قبل ثلاثة أسابيع انضم الرئيس إلى قادة مجلس التعاون الخليجي في عرض قوي للشراكة، ونبذ التطرف، وهزيمة الإرهاب بجميع أنواعه في المنطقة وحول العالم".

وأضاف بأن الولايات المتحدة تجدد تشديدها على التزامها بروح القمة، في إشارة إلى القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن مكافحة التطرف تتطلب إجماعًا إقليميًّا وعالميًّا، وتفاهمًا متبادلاً.. وقد خلقت قمة دول مجلس التعاون الخليجي منصة لتحقيق هذا التوافق والتفاهم. وندعو قطر إلى الاستجابة إلى المسائل التي تقلق جيرانها؛ فقطر لديها تاريخ في دعم المجموعات السياسية المختلفة من الداعين إلى العنف.

وأفاد تيليرسون بأنه يجب على الآخرين أيضًا أن يواصلوا القضاء على الفصائل التي تدعم العنف. مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان محل التزام جميع من شارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

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