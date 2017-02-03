رسمياً.. 158 مليون شخص يستخدمون "سناب شات" في العالم

الشركة أكدت إنشاء أكثر من 2.5 مليار "snap" يومياً

كشفت شركة تطبيق الـ"سناب شات" أن عدد مستخدمي التطبيق حول العالم بلغ 158 مليون شخص مرتفعاً عن عدد المستخدمين قبل عامين والذي كان 46 مليون مستخدم.

ووفقاً لموقع "musically" الأمريكي فإن توزيع هؤلاء المستخدمين هو 68 مليوناً في أمريكا الشمالية، و52 مليوناً في أوروبا و39 مليوناً موزعة على جميع أنحاء العالم.

وتقول الشركة إنه يتم إنشاء أكثر من 2.5 مليار "snap" كل يوم، وإن أكثر من 60٪ من المستخدمين النشطين يومياً يقومون باستخدام كاميرا سناب شات مباشرة في إنتاج اللقطات.

وفي المتوسط يزور المستخدمون النشطون تطبيق سناب شات أكثر من 18 مرة كل يوم، وينفقون في المتوسط من 25 إلى 30 دقيقة على التطبيق.

وأوضحت الشركة أن عائدات تطبيق سناب شات الإجمالية قد بلغت عام 2016 حوالي 404.5 مليون دولار في نمو كبير عن عائدات العام الماضي 2015 التي كانت 58 مليون دولار فقط.

جدير بالذكر أن شركة "سناب شات" لم تكن تريد الكشف عن بعض أرقام النمو الخاصة بالتطبيق، ولكن يبدو أن اقتراب طرح أسهمها للاكتتاب العام فى البورصة أجبرها على الكشف عن تلك الأرقام والتفاصيل.